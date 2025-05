Lenovo ThinkPad E14 Geração 3 chega ao Brasil

A Lenovo anuncia a chegada do ThinkPad E14 Geração 3 para o mercado brasileiro. Entregando inovações de TI mais inteligentes para proporcionar melhores experiências aos usuários, o lançamento atende às necessidades crescentes de hoje, geradas pelo trabalho remoto, híbrido e presencial. Com processadores até AMD Ryzen™ 7 série 5000, armazenamento SSD e placa de vídeo integrada Radeon™, a nova versão do E14 conta com design aprimorado, melhor desempenho e recursos de produtividade, recomendado especialmente para pequenas e médias empresas.

Para resguardar a segurança das informações, o novo ThinkPad traz soluções aprimoradas. O leitor de impressão digital embutido no botão liga-desliga e a câmera infravermelha (opcional) permitem o reconhecimento biométrico para que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso ao dispositivo. A tampa da câmera ThinkShutter é uma maneira simples e eficaz de se proteger contra curiosos, ao permitir que o usuário bloqueie a câmera quando ela não estiver sendo utilizada. A câmera conta ainda com a tecnologia Glance vy Mirametrix , recurso ativado por software que responde à presença de usuários, travando automaticamente o notebook quando o usuário se afasta e oferece também a função Snap Window e Smart Pointer para as configurações com múltiplas telas.

Construído para a força de trabalho da nova geração

Projetado para fornecer produtividade em qualquer lugar, o novo ThinkPad E14 é uma escolha inteligente para os tomadores de decisões de pequenas e médias empresas. Além do design elegante atualizado com bordas finas, a série E também proporciona a durabilidade necessária no mundo em evolução em um equipamento robusto, seguindo a tradição dos notebooks da linha Thinkpad.

A experiência de produtividade também foi aprimorada com inovações audiovisuais para proporcionar a melhor experiência de colaboração remota possível. Os alto-falantes da marca Harman com software Dolby Audio, microfones de array duplo, câmera 720p HD e teclas de atalho do Microsoft Teams ou Skype for Business integradas ao tradicional teclado do ThinkPad facilitam a comunicação unificada para reuniões. O Wi-Fi 6 (opcional) maximiza a velocidade de transferência para gerar conexões estáveis.

Em um novo mundo repleto de incertezas, as pequenas e médias empresas e os usuários necessitam de tecnologias em que possam confiar para trabalhar de onde for preciso. Os notebooks ThinkPad têm uma durabilidade reconhecida e a nova série E não é diferente, já que são certificados em 12 testes de especificação militar que maximizam a sua confiabilidade de longo prazo. Além disso, o ThinkPad E14 dá aos usuários um enorme poder de processamento com o AMD Ryzen™ Série 5000 e sualendária durabilidade, a produtividade essencial aos negócios e recursos de segurança.

“O portfólio da AMD Ryzen for Business entrega um desempenho avançado, segurança e ótima duração de bateria ao nosso portfólio do ThinkPad”, afirma Leandro Lofrano, diretor de produtos da Lenovo. “Estamos satisfeitos com a nossa parceria com a AMD e aproveitamos a sua inovadora tecnologia de processo de fabricação de CPUs de 7nm nos nossos notebooks ThinkPad para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções computacionais da categoria, capazes de assegurar a continuidade dos negócios durante e após esses tempos desafiadores”.

O portfólio da Lenovo, com produtos AMD Ryzen™, permite que os clientes tenham à disposição notebooks com desempenho multitarefa impressionante e eficiência energética. A AMD PRO Technogies proporciona maior segurança, capacidade de gerenciamento e longevidade da plataforma para atender às rigorosas necessidades das aplicações corporativas.

Preços e Disponibilidade

O ThinkPad E14 deve estar disponível a partir de dezembro 2021, com preços sugeridos a partir de R$ 5099,00.

Especificações técnicas

Sobre a Lenovo