PUBG MOBILE realiza evento com times de League of Legends

A atualização 1.7 do PUBG MOBILE trouxe a colaboração com a série de League of Legends (LoL), Arcane, que possibilita jogar com personagens da série, com uma gameplay única, armas e habilidades, fazendo com que os jogadores viajem entre Erangel, Piltover e Zaun. Por conta disso, o PUBG MOBILE convidou alguns jogadores profissionais de League of Legends para ter essa experiência dentro do PUBG MOBILE nesta sexta-feira (19).

O prêmio de R$ 10 mil será doado, em nome do PUBG MOBILE, para uma instituição de caridade que o time vencedor escolher. Serão 4 quedas em Livik, mapa que consegue oferecer a experiência completa do PUBG MOBILE. Os times de League of Legends convidados serão:

Flamengo eSports: Greninja, Bounty, Asta e Flare

VORAX: Matsukaze, Alocs, Wos e Yampi

INTZ: Micao, Mills, Julia Mio e Sher

Red Canids Kalunga: Titan, Grevthar, Avenger e Aegis

O evento de showmatch será nesta sexta-feira (19) a partir das 17h, horário de Brasília, no canal do esA na Twitch e no canal do Netenho, no Facebook , com a apresentação e narração de Toboco, que já foi caster de League of Legends e hoje é apresentador do PUBG MOBILE, e de Eidi “esAcarry”, ex-atleta de LoL e hoje é streamer.

A atualização também já está sendo divulgada no TikTok. Os gêmeos Gustavo e Túlio Rocha e o jogador da seleção brasileira de vôlei e medalhista olímpico Douglas Souza, fizeram suas versões do #PUBGMOBILEChallenge, que tem a intenção de fazer uma transição e virar o PUBG MOBILE Guy, com camisa branca e gravata preta. As música usadas para o challenge foi “Rave do PUBG MOBILE” , do MC Maha e “Squad Pesadão” do Jerry Smith, ambas exclusivas do game.