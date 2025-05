Nobru é eleito como Personalidade do Ano no Esports Awards 2021

Na madrugada deste domingo (21), Bruno “Nobru” Goés, jogador profissional e cofundador do Fluxo, foi eleito como Personalidade do Ano pelo Esports Awards 2021, uma das maiores premiações de esports do mundo. Esta foi a única conquista brasileira na premiação deste ano, que contou com mais de 12 indicações entre atletas, casters, produções e organizações. Em sua categoria, Bruno concorria com nomes como Fallen, Baiano, HECZ, Ocelote, Sjokz, GoldenBoy, JohnnyBoi_i, Nadeshot, Interro e Perkz.

Esta foi a primeira conquista de Nobru no Esports Awards, que também marca sua primeira premiação como personalidade e não apenas como atleta. Segundo o jogador e empresário, é algo que o emociona muito: “A importância deste prêmio não é só para mim, ou para o Brasil, é para toda comunidade mundial de Free Fire. É o reconhecimento de todo trabalho que venho fazendo desde que comecei como jogador, streamer e agora empreendedor com a minha própria organização, onde em menos de 1 ano já fomos campeões brasileiros e chegamos ao Mundial. É ver que meu proprio campeonato, que há mais de um ano revela talentos e dá oportunidade a novos times, se firmar como um dos mais importantes do país. Gostaria de agradecer não só a Deus, mas também a minha família e todos nossos fãs e torcedores. Dedico a vocês esta conquista. Obrigado!”.

Além de Nobru, o Fluxo também recebeu diversas indicações na premiação, como Jogador Mobile do Ano, com Syaz, Melhor profissional Critativo, com Euller Araújo, Melhor Série de Conteúdo, onde o vídeo de lançamento da organização entrou em destaque, e Melhor Equipe de Produção de vídeo.