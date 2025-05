APP de Natal da Coca-Cola usa Realidade Aumentada

Já imaginou ver o Papai Noel “ganhar vida” e sair de uma lata de Coca-Cola? Isso será possível neste Natal. Desenvolvido pela RD3 Digital, uma das pioneiras do Brasil em Realidade Aumentada (RA), o novo aplicativo da marca, lançado nesta semana, incentiva a união das famílias para curtir o jantar mais importante do ano. Este é o segundo ano consecutivo que a empresa, sediada em São Paulo (SP), trabalha na concepção do app da companhia de bebidas. “Exige da gente toda dedicação e empenho, pois, além de ser uma campanha nacional, é a ‘grande data’ da Coca-Cola”, ressalta Raphael Magri, um dos sócios da RD3 Digital.

Em um mercado que pode movimentar R$ 370 milhões anualmente no mundo, segundo projeção da IHS Markit publicada pela Agência Brasileira do Desenvolvimento Industrial (ABDI), o investimento em Realidade Aumentada, somada às inteligências virtual e robótica, foi o “tiro certeiro” durante a pandemia. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria divulgada no final do ano passado, 54% das empresas que usam uma das três tecnologias em seus processos internos passaram a lucrar mais ou igualmente ao período anterior à pandemia da Covid-19.

Em 2021, a Coca-Cola e a RD3 tentam reunir os familiares para a ceia, mesmo que virtual, para poderem celebrar as festividades. Após o sucesso em 2020, quando promoveu a caravana da marca nas salas dos brasileiros, a pioneira em RA foi novamente a vencedora da concorrência para o desenvolvimento do aplicativo, cujo destaque agora é a possibilidade de se interagir com produtos. Quando utilizado sobre uma das embalagens especiais de Natal da Coca, ela “ganhará vida” pelo smartphone, com o Papai Noel “saindo” da lata ou garrafa, com palavras de afeto, carinho e união.

Após ficar como o terceiro aplicativo mais baixado no Brasil em 2020, com a tradicional caravana dentro de casa, o objetivo para este ano é chegar à primeira posição no período festivo. “Como no ano passado, o app faz parte de uma engrenagem de três pilares, se juntando às ações em pontos de venda e à aguardada caravana de Natal. Ele funcionará como o meio de interação e união das pessoas, mesmo dentro de casa”, explica Magri.

Para isso, a RD3 dedicou mais de 15 profissionais durante 60 dias de trabalho. “É um processo que envolve documentação, atendimento, desenvolvimento de arte básica, layout de tela, programação, direção de arte, modelagem de conteúdo 3D e muitas outras técnicas. Com o objetivo de alcançar todos os aparelhos smartphone, fizemos uso do sistema Vuforia Engine, um dos mais modernos e completos do mercado, e criamos todo o conceito por ele”, revela.

Funcionalidades

Quem baixar o app “Natal Coca-Cola”, disponível em iOS e Android, terá acesso a várias funcionalidades. A primeira traz o Papai Noel e a árvore de Natal para dentro de casa, dando a oportunidade de tirar fotos interagindo com os elementos. Outra, é a possibilidade de ativar a ceia de Natal diretamente no app, com o Papai Noel incluso, e criar cartões postais para compartilhar nas redes sociais ou enviar a parentes e amigos. Para quem gosta de jogos no mobile, o app também trará um game no qual o usuário deve acertar os presentes dentro da sacola do bom velhinho.

“Caminhão da Coca”

Um dos momentos mais esperados da época de Natal pelas famílias é a caravana, popularmente conhecida como o “Caminhão da Coca”. Em 2020, em razão da pandemia, o tradicional desfile foi reservado a 48 cidades, de surpresa, para evitar aglomerações, mas, neste ano, é esperada a volta do modelo tradicional. No app será disponibilizada uma agenda com todas as datas e cidades que receberão os desfiles.

Acessibilidade

O app também é acessível para deficientes visuais, pessoas com baixa visão (com um layout diferente e fontes maiores) e padrão de daltonismo, com o verde sendo substituído por vermelho, preto e branco. “A preocupação da Coca-Cola, da qual compartilhamos é, além da pandemia, a inclusão, e temos um aplicativo completo neste sentido”, complementa Magri.

Realidade Aumentada ganha força

A RA possibilitou que diversas empresas, como Snapchat e Instagram, criassem ferramentas para “viralizar” nas mãos dos usuários. Nos games, o Pokémon GO se tornou um case de sucesso ao levar milhares de pessoas às ruas para caçar os “monstrinhos”. No varejo, sites de móveis usam a tecnologia para criar ambientes, utilizando a estrutura física onde o usuário está e projetando objetos virtuais realistas, como um sofá ou cadeira, em tamanho verdadeiro e com cores e detalhes idênticos ao produto real, o que tira a obrigação da visita física à loja.

Segundo Magri, a maior prova do sucesso da RA é o interesse de empresas gigantes. “Tendo nomes do mundo tecnológico como Apple, Google e Facebook desenvolvendo sistemas próprios de RA, nos mostra o tamanho desta tendência no mundo. Sem dúvidas, o investimento em tecnologia no geral aumentou no planeta, principalmente em RA”, explica.

Com 15 projetos simultâneos em andamento, a expectativa da RD3 Digital é fechar o ano com crescimento de 50% com relação a 2020, abrindo portas para o processo de spin off da mesma e, consequentemente, estruturar o crescimento em mercados específicos. “A tecnologia de RA tem a capacidade de integração entre elementos físicos e virtuais. Cada vez mais, as pessoas buscam informações, interações e experiências com seu smartphone, e a Realidade Aumentada possibilita que as marcas impactem, interajam, materializem produtos à distância, ‘gamifiquem’ ações, encantem pessoas e muitas outras estratégias de marketing”, conclui.