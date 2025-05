Conheça o Fantasy Game que nasceu para ser o maior do Brasil

Com a possibilidade de escalar seus próprios times, fazer jogadas de tiro curto ou participar de torneios inteiros, o Arena 22, diferente de casas de aposta, funciona como um portal para jogar entre amigos, usar a habilidade estratégica dentro do universo do futebol e ganhar, é, claro, prêmios em dinheiro. O objetivo, assim como na vida real, é sempre “correr para o abraço”.

Na plataforma de competições esportivas, é possível participar de torneios de diferentes modalidades, palpitar em jogos, sejam de campeonatos nacionais ou internacionais, e escalar o “time ideal” em cada rodada. A informação sobre os jogos de cada dia é atualizada em tempo real, o que ajuda muito na hora de rever a estratégia.

Como jogar

A cada R$1 em participação e a cada R$1 conquistado nos torneios participantes, o jogador ganha 1 ponto. Todo valor recebido pode ser utilizado em outros torneios para participar de outros torneiros, acumular mais pontos e subir no ranking. A dica é jogar o máximo que puder e concorrer aos prêmios para os melhores ranqueados.

Depois de realizar um cadastro no site e adicionar Arena Cash em sua conta, o participante escolhe o torneio do qual deseja participar, faz seus palpites e interage com outros jogadores. O ideal é acompanhar todas as partidas, mas a plataforma traz informações completa sobre os jogos, que podem ser recebidas inclusive pelo celular.

Black Friday 2021

Para os amantes do futebol, o Arena 22 é um prato cheio – permite interatividade, diversão e premiações. E este ano a plataforma ainda lançou uma Black Friday especial: além dos valores disponíveis em cada modalidade, quem fizer mais pontos nos torneios participantes entre os dias 13 de novembro a 05 de dezembro pode ganhar prêmios extra: um PlayStation 5, uma Smart TV Samsung 55”, um Celular Samsung S20 FE, um jogo FIFA 22 Game para PS5 e outro para Xbox One.

Saiba mais em: https://materiais.arena22.com.br/black-friday/