GetNinjas anuncia proteção extra para clientes do app

O GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil, acaba de anunciar a Proteção Ninja, uma proteção extra para clientes que contratarem serviços que foram anunciados por profissionais cadastrados no aplicativo. A iniciativa tem o objetivo de melhorar cada vez mais a experiência e a segurança do usuário com a plataforma em toda a jornada da contratação do serviço, visto que a negociação entre o profissional e o cliente acontece sem a interferência do app que funciona como um classificado online.

“Assim como no passado a compra de produtos online gerava certa desconfiança e hoje se tornou parte do dia a dia dos consumidores, estamos também criando uma solução para gerar cada vez mais segurança e facilidade para os clientes durante todo o processo de contratação, a fim de que confiem e migrem para o digital. Hoje, o pagamento dos serviços são feitos por fora da plataforma e, por isso, a proteção será válida independente da forma de pagamento que foi realizada, mas no futuro essa proteção poderá ser associada com a forma de pagamento por meio da plataforma. A estilo do que o Mercado Pago foi para o Mercado Livre, anos atrás.”, analisa Eduardo L’Hotellier, fundador e CEO do GetNinjas.

A proteção será disponibilizada para o cliente no momento da contratação do serviço. Dessa forma, a nova solução oferecida pelo GetNinjas vai atuar nos casos em que o serviço não tenha sido realizado pelo profissional inicialmente contratado por meio do app, oferecendo um novo prestador de serviço para finalizar o atendimento, sem custo adicional, caso o valor do primeiro serviço prestado seja de até R$ 1 mil. Nesta primeira fase, o novo serviço está disponível para algumas regiões específicas.

O GetNinjas é um aplicativo que conecta prestadores de serviço a clientes em todo o território nacional. O cliente acessa o site ou aplicativo do GetNinjas, seleciona a categoria desejada e detalha o tipo de serviço que necessita, tudo de forma gratuita. Após isso, ele aguarda o contato de até três profissionais, que irão entrar em contato para a negociação, que é realizada diretamente entre as partes e fora do app, assim como o pagamento. O valor cobrado pelo serviço vai 100% para os profissionais e, após a realização do serviço, o cliente também pode avaliar o profissional dentro do aplicativo.