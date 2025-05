O Jogo Virou realidade aumentada na nova fase da campanha de marca do Free Fire

A partir de amanhã (23), o Free Fire terá recompensas para os fãs e jogadores de todo o Brasil. Se cadastrando no site oficial da campanha “O Jogo Virou Dropzin”, os jogadores poderão, ao apontar a câmera do celular para o céu, ver seus ‘dropzins’ caindo por meio de Realidade Aumentada (AR).

Assim como no jogo, os “dropzins” estarão recheados de recompensas. Ao receber seu dropzin, os jogadores terão acessos à códigos para serem resgatados, que darão acesso à itens, skins e outros prêmios como o Mochila Dinossauro, Parede de Gel – ExploDino, Luqueta, Chinelada, Ticket Diamante, entre outros.

Mesclando a realidade com o virtual, a Garena criou um itinerário para o avião do Free Fire. Ele passará por todas as cinco regiões do país, começando amanhã (23) no Acre, Amazonas e Rondônia. Ao longo da semana, até o dia 28 de novembro, os drops poderão ser garantidos por jogadores de Amapá, Pará, Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Paraná, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

Já na próxima semana, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, os estados serão Maranhão, Piauí, Ceará, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

A ação faz parte da nova fase da campanha “O Jogo Virou”, lançada no último dia 18 de outubro. O jogo mobile, que possui mais de 150 milhões de jogadores ativos diariamente no mundo, segundo dados de maio de 2021, extrapolou as telas e hoje faz parte da vida e do cotidiano das pessoas, seja como carreira, como estilo ou até mesmo como diversão.

O projeto “O Jogo Virou” ganhou vida nos mais variados formatos como TV, online e em redes sociais e “Out Of Home”, ou seja, outdoors, painéis e ativações físicas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

