Consórcio Magalu oferece planos exclusivos para compra de equipamentos e acessórios gamers

O Consórcio Magalu, plataforma de consórcios do Magazine Luiza, está sempre conectado às novidades do mercado e, desta vez, traz planos especiais a gamers e fãs de tecnologia. “Há um nicho a ser explorado entre jovens e adultos que estão entrando para esse segmento ou até mesmo já atuam, o planejamento financeiro para adesão dessa categoria é assertiva e podem usar o consórcio para fazer suas aquisições”, afirma Angélica Urban, Gerente Corporativa de Produtos do Consórcio Magalu.

Os novos planos têm créditos de 3 000 a 14 000 reais em até 36 meses. Com eles, é possível adquirir PCs, consoles, periféricos, placa de vídeo (VGA), kit driving, cadeiras gamers e outros equipamentos, com parcelas que não pesam no orçamento. A grande vantagem da modalidade financeira é que não há necessidade de entrada, nem juros, o que facilita a adesão.

De acordo com um levantamento da Newzoo e Pesquisa Game Brasil, 81% dos gamers têm menos de 40 anos, sendo que somente o Brasil conta com 70 milhões de jogadores. As condições especiais oferecidas pelo Consórcio Magalu fazem parte da estratégia da empresa de atrair o público para a carteira de clientes.

Desde o ano passado, a administradora está investindo em campanhas de marketing com influenciadores e produtos voltados para gamers, que muitas vezes não conhecem a modalidade de crédito consórcio.

Atualmente, o segmento de games da companhia conta com cinco categorias. O Consórcio Gamer Bronze tem créditos de 5 000 reais e é ideal para aquisição de computadores e notebooks. A categoria Silver é indicada para a compra de cadeira gamer, mesa e console, que, juntos, custam 7 000 reais, em média. Já a Gold, com crédito de 10 000 reais, é recomendada para quem quer se equipar com mais acessórios, incluindo os necessários para a produção de lives. Por fim, a Platinum e a Diamond têm créditos de 12 000 e 14 000 reais, respectivamente, e servem a quem busca equipamentos de ponta.

