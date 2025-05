Como escolher o melhor dispositivo tecnológico para jogos na Black Friday

O mercado de jogos vem ganhando cada vez mais fãs. Quem já está inserido na comunidade gamer sabe que um dispositivo com boa performance faz toda a diferença para uma imersão completa nos jogos, independentemente da temática e do nível de experiência. Pensando nisso, a Samsung separou algumas dicas de como escolher o melhor smartphone, tablet e monitor nessa Black Friday, e garantir uma experiência única de jogo. Veja abaixo mais detalhes:

De olho na performance

Os processadores são as características de maior destaque quando se fala em experiência gamer. Isso porque, quanto melhor o processador, melhores e mais fluídas serão as partidas. Uma boa opção de tablet que atende a essa demanda é o Galaxy Tab S6 Lite, que conta com um processador de oito núcleos, aliado a memória RAM de 4 GB⁷ e armazenamento de 64 GB¹, que potencializam o nível de desempenho e permitem uma experiência de uso mais fluída.

Galaxy Tab S6 Lite. Imagem meramente ilustrativa.

E a situação é semelhante no caso de smartphones. Um processador de qualidade faz toda a diferença na hora de gameplay, impedindo travamentos e lentidões que podem fazer você e seu time perderem a partida. Por isso o Galaxy M52 5G2é o smartphone perfeito para os gamers. Seu processador octa-core de alta capacidade o torna no Galaxy M mais poderoso de toda a linha, permitindo uma performance ideal para não perder nenhum momento dos seus jogos favoritos.

Os modelos de TVs Neo QLED, que são o grande lançamento da Samsung este ano, trazem uma verdadeira revolução de brilho e contraste graças aos Mini LEDS, também contam com diferenciais importantes. Se você é gamer, já deve ter ouvido falar sobre o efeito burn in. Ele acontece em alguns tipos de TVs que absorvem imagens estáticas exibidas por muito tempo, como placares ou mapas de jogos, gerando manchas permanentes na tela. A boa notícia é que esses modelos contam com garantia⁸ de 10 anos contra esse efeito, te deixando livre de preocupações com a durabilidade da sua TV.

TV Neo QLED da Samsung. Imagem meramente ilustrativa.

Além de todo gabarito de imagem, esta categoria permite uma melhor experiência sonora graças a tecnologia Som em Movimento, que permite com que o áudio acompanhe a ação na tela, gerando muito mais imersão na hora da gameplay; baixo tempo de resposta, HDMI 2.1, 120Hz nativo⁹, FreeSync Premium Pro e a exclusiva Tela Ultra-Wide¹⁰ para jogos em PC, um recurso exclusivo da Samsung que permite alterar a proporção da tela para 21:9 ou 32:9, trazendo uma campo de visão maior do jogo e performance imbatível; e o Menu de Jogo¹¹, que permite ao usuário consultar o input lag, FPS, HDR e outras informações importantes para realizar ajustes que fazem a diferença, mesmo durante a partida.

Telas de qualidade

Quando o assunto é game, fluidez de exibição, cores realistas e melhor definição de contraste são importantes características a considerar. Pensando em uma ótima experiência de jogo, o Galaxy Tab S7 FE conta com uma tela de 12,4 polegadas3, que pode ser utilizada como monitor⁴ ao expandir a visão à tela adicional de um computador. Além disso, o dispositivo vem acompanhado da S Pen, caneta digital totalmente integrada ao Ecossistema Galaxy.

Smartphone Galaxy M52 5G. Imagem meramente ilustrativa.

Já para smartphones, além de processadores, é preciso também ficar de olho da tela e na taxa de atualização. Um display maior vai permitir olhar detalhes de menus e inventários com mais nitidez e a taxa de atualização permite que o jogo seja transmitido sem cortes e interrupções. Tanto o Galaxy M52 5G quanto o Galaxy A52s 5G2 possuem display com taxa de atualização de 120 Hz, o que significa muito mais quadros por segundo, garantindo que a imagem do seu jogo favorito seja disponibilizada de forma mais nítida e fluída.

A Samsung também conta com os monitores Odyssey, uma linha completa focada no público gamer. A tela do Odyssey G9, por exemplo, tem 49” em proporção 32:9, ou seja, é como se dois monitores de 27” estivessem lado a lado. Com curvatura de 1000R, taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta de 1ms e compatibilidade com GSync e AMD FreeSync, o grande diferencial do modelo é a qualidade de imagem, graças à tecnologia de resolução DQHD (5120 x 1440 pixels) e o HDR 1000, com o nível mais elevado de contraste.

Monitor Odyssey G9. Imagem meramente ilustrativa.

Por fim, a experiência Neo Level da linha de televisores Neo QLED da Samsung também merece destaque, seja por conta da tela rica em detalhes, com maior nível de brilho e contraste graças aos Mini LEDs; da tecnologia FreeSync Premium Pro, que não deixa nenhuma quebra de imagem acontecer durante a partida; ou pela fluidez na jogabilidade graças à taxa de atualização a 120Hz e a tecnologia Motion Xcelerator Turbo+.

Bateria de longa duração

Os dispositivos que oferecem maior mobilidade são os mais indicados, pois dão a liberdade de jogar em qualquer hora e lugar, sem exigir recargas frequentes e a necessidade de estar sempre próximo a uma tomada. O Galaxy Tab S7 FE é uma ótima opção de tablet para essa finalidade, pois conta com uma bateria de 10.090 mAh e longa duração⁵. Esse também é o caso do Galaxy Tab S6 Lite, que possui bateria de 7.040 mAh¹² e permite longas horas de uso sem a necessidade de carregamento.

Já o Galaxy S21 5G2 possui uma bateria de 4.000 mAh7 que pode durar o dia todo graças ao display e processador com eficiência energética, mesmo utilizando a rede 5G.

Dispositivos para o público infantil

Sabendo que o público infantil também tem se interessado por jogos diversos, inclusive educacionais, existem dispositivos com ótimo desempenho para o entretenimento das mais diversas faixas etárias. É o caso do Galaxy Tab A7, que oferece uma um display TFT de 10,4 polegadas – que entrega melhores brilho, nitidez e cor – e um processador Snapdragon 662, da Qualcomm. Essas características tornam o tablet capaz de suportar jogos diversos, incluindo os mais otimizados.

Game Booster e RAM Plus

Game Booster é uma função exclusiva da Samsung que te ajuda a focar no jogo. Esta é uma tecnologia baseada em inteligência artificial que garante que seu smartphone entregue a melhor performance, enquanto impede notificações de te atrapalharem durante o gameplay. O Galaxy A52 5G² e o Galaxy A32 são dois dispositivos que estarão em oferta nesta Black Friday Samsung que comportam a função.

Smartphone Galaxy A52s 5G. Imagem meramente ilustrativa.

Já a RAM Plus7 é uma função que pode oferecer até 4GB extras de memória RAM virtual ao smartphone. Permitindo abrir aplicativos com rapidez, além de administrar a memória de maneira inteligente para fornecer a melhor performance ao usuário. Os smartphones Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy A52s 5G², Galaxy S20 FE e o Galaxy S21 5G² são os dispositivos que estarão em oferta nesta Black Friday Samsung que podem utilizar o RAM Plus.

Os dispositivos acima mencionados estão disponíveis para compra nas lojas online e físicas da Samsung e nas principais lojas do varejo. No período da Black Friday, os dispositivos poderão ser adquiridos por preços especiais.

1 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

2 Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

3 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

4 Modelos de PC com Windows 10 e Windows 10 v.2004 ou posterior com capacidade para WiDi (Wireless Display) são necessários para usar a segunda tela. Compatível com a série Galaxy Book e Samsung Notebook Plus2 e Samsung Notebook Plus executando o sistema operacional Windows 10.

5 A bateria do Galaxy Tab S7 FE é de 10.090 mAh (típico). Valores padrões típicos testados em condições de laboratório terceirizado. O valor padrão é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 9.800 mAh para o Galaxy Tab S7 FE. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores.

7 Valor padrão testado em condições de laboratório terceirizado. O valor padrão é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 3880mAh para o Galaxy S21 5G e 4660mAh para o S21+ 5G. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores. Acompanha apenas cabo tipo C

7 RAM Plus é uma tecnologia que aloca virtualmente até 4GB da memória interna como memória RAM. Necessário ter 4GB de memória interna disponível, a mesma pode ser alocada e ficará indisponível enquanto a tecnologia estiver em uso. Uso depende do consumo da memória RAM, não é possível habilitar manualmente.

⁸ A garantia de dez (10) anos abrange os produtos utilizados em ambientes domésticos normais apenas para Burn-in não intencionais, sendo elegível aos consumidores que tenham adquirido um dos produtos da TV Samsung QLED 2017 a 2021 oficialmente no Brasil.

⁹ Painel de 120Hz disponível a partir do modelo Q70A, podendo variar de acordo com o tamanho da tela. Consulte informações técnicas no site da Samsung ou na loja mais próxima.

¹⁰ Tela Ultrawide é uma função suportada nos modelos 2021 do Brasil QN900A, QN800A, QN700A, QN90A, QN85A, Q80A, Q70A, Q60A e AU9000, apenas para jogos de PC. Alguns títulos de jogos podem não suportar a função ou estar limitados ao uso desse recurso. A Ultrawide opera apenas quando conectado ao computador, devendo a resolução do jogo ser de 16:9, 21:9 ou 32:9. Os resultados podem variar de acordo com a resolução de cada jogo.

11O Menu de Jogos funciona quando conectado ao computador e consoles.

¹² Valor padrão testado em condições de laboratório terceirizado. O valor padrão é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é de 7,040 mAh (capacidade nominal da bateria). A duração real da bateria pode variar conforme o ambiente de rede, os padrões de uso e outros fatores.