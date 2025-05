Black Friday do Extra Hiper e Pão de Açúcar

O Pão de Açúcar e o Extra Hiper realizam a 10ª edição da Black Friday com ofertas nas categorias mais esperadas por seus consumidores. Os descontos podem ser conferidos em todas as unidades do Pão de Açúcar e do Extra Hiper, e também nos e-commerces das marcas (paodeacucar.com.br e www.clubeextra.com.br).

As condições de pagamento também são um diferencial. No Extra, todo o setor de Eletro poderá ser parcelado em até 30 vezes sem juros nas compras acima de 500,00 reais nos cartões Extra ou em até 10 vezes sem juros nos demais cartões de crédito; já os itens alimentares, podem ser pagos em até 6 vezes sem juros nos cartões Extra e em até 4 vezes sem juros nos demais cartões. Enquanto no Pão de Açúcar, os vinhos podem ser parcelados em até 6x no Cartão Pão de Açúcar.

Confira as principais ofertas:

Pão de Açúcar

Vinhos e espumantes

Vinho tinto argentino Ugarteche Blend 750ml – De R$59,97 por R$17,99

Vinho Argentino tinto Julia Magna Malbec 750ml – R$149,98 por R$59,99

Vinho chileno tinho casillero del diablo cabernet sauvignon 750ml – De R$ 79,98 por R$39,99

Espumante Salton Brut 750ml – De R$ 39,98 por R$23,99

Destilados

Gin Tanqueray 750 ml – De R$135,99 por R$99,90

Whisky Chivas Regal 12 anos 1 litro – De R$149,99 por R$99,90

Vodka Absolut 750ml – R$79,99 e R$59,90

Whisky Escocês Johnnie Walker Black Label 12 anos 1 litro – De R$ 179,99 por R$119,90

Whisky Escocês Buchanan’s 12 anos 1 litro – De R$ 205,99 por R$127,90

Cafés

Cápsulas para café 3 Corações chocolatto com 10 unidades – Leve 6 pague 3 | A unidade sai por R$9,99

Cápsulas para café Melitta Marcato com 10 unidades – Leve 6 pague 3 | A unidade sai por R$9,99

Cápsulas para café L’OR Espresso Ristretto com 10 unidades – Leve 6 pague 3 | A unidade sai por R$11,49

Extra