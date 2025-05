Black Friday 2021: Comércio eletrônico oferece incentivos para clientes que pagam com PIX

Ao longo deste ano, o PIX vem sendo cada vez mais aceito entre os maiores lojistas do e-commerce brasileiro. Trata-se de um movimento evidenciado pelo Estudo Gmattos de Pagamentos, levantamento bimestral realizado pela Gmattos, consultoria focada em e-commerce e meios de pagamento que há mais de 15 anos identifica tendências na agenda dos pagamentos online no Brasil.

Além de apontar uma aceitação recorde do PIX na história do e-commerce brasileiro – 59,3% das maiores lojas online do país trabalham com esse meio -, a edição de novembro do estudo mostra que tem crescido também o número de lojas que oferecem algum diferencial para pagamentos com essa modalidade. Entre as vantagens para os consumidores que usam PIX, a pesquisa identificou frete grátis e descontos.

O PIX é vantajoso para o lojista por disponibilizar imediatamente em conta o valor da transação. Além disso, sua taxa de conversão, entre 60% e 90%, é maior que a de outros tipos de pagamento com liquidação à vista ou praticamente à vista (débito e boleto). Transações com PIX podem representar de 2 a 3 vezes mais faturamento para a loja do que com o uso dos cartões de débito. Essas características justificam os incentivos para os clientes utilizarem PIX.

Na comparação entre as edições de setembro e de novembro do Estudo Gmattos de Pagamentos, a aceitação do PIX pelo comércio eletrônico no Brasil saltou 8,5 pontos percentuais, passando de 50,8% para 59,3%. Com isso, a modalidade pela primeira vez ultrapassou as wallets no ranking dos meios de pagamento aceitos pelo e-commerce, uma vez que elas somaram 50,8%, mesmo percentual que haviam obtido em setembro. O PIX agora está em terceiro lugar, e as wallets em quarto.

Em segundo lugar no ranking segue o boleto, apesar de em novembro essa modalidade ter apresentado uma pequena oscilação negativa em relação a setembro, caindo de 83% para 79,6%.

Segundo Gastão Mattos, cofundador e CEO da Gmattos, a variação na aceitação do boleto pode ser explicada pela proximidade da Black Friday.

“O pagamento via boleto gera potencial transtorno para a loja em datas promocionais, bloqueando a venda de um item em estoque”, afirma o especialista. “A confirmação do pagamento pode demorar de 2 a 3 dias úteis e, em caso de desistência, o que acontece, em média, em 50% dos casos, impedir a venda para outro cliente no período de propensão ao consumo”, explica.

Em paralelo, algumas funcionalidades associadas à modalidade se destacam no Estudo Gmattos de Pagamentos de novembro. Uma delas é o pagamento do boleto em lotéricas, cuja confirmação acontece em tempo real, eliminando o problema da desistência.

Outra novidade constatada é que algumas lojas têm oferecido parcelamento em até 12 vezes por meio de boletos, ou desconto do valor da compra para o pagamento com a modalidade.

No primeiro lugar do ranking dos meios de pagamento mais aceitos pelo e-commerce brasileiro, segue o crédito. O Estudo Gmattos de Pagamentos de novembro apurou que seu patamar de aceitação segue em 98,3%, o mesmo verificado nos levantamentos de janeiro, março, maio, julho e setembro de 2021.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 7 de novembro e contemplou 59 lojas de diversos segmentos, que correspondem a 85% do comércio eletrônico no país.