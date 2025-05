Black Friday Samsung: as melhores ofertas em smartphones, tablets, notebooks, monitores, TVs e geladeiras

Poucas horas após o início do período de ofertas mais esperado do ano, a Samsung reuniu suas melhores ofertas para ajudar quem ainda está em dúvida sobre qual eletrônico e eletrodoméstico comprar nesta Black Friday. Se você pretende adquirir um aparelho pela primeira vez ou mesmo aproveitar a data para fazer um upgrade do seu dispositivo atual, confira os principais atributos dos produtos da marca, para entender qual se encaixa melhor em sua rotina e necessidades.

Smartphones e wearables de acordo com o seu estilo

Galaxy S20 FE e Galaxy Buds Live – Imagem meramente ilustrativa

Durante a Black Friday Samsung você poderá encontrar smartphones como o Galaxy S20 Fan Edition (FE), dispositivo de design moderno, cores vibrantes e desenvolvido com o feedback dos fãs da marca. Com ele você vai registrar vídeos e fotos incríveis graças ao trio de câmeras traseiras com sensores Ultra Wide1, Wide e Teleobjetiva. Além disso, o Galaxy S20 FE conta com recursos de Inteligência Artificial que asseguram imagens em alta resolução mesmo em ambientes com pouca luz.

Também em oferta, o Galaxy M62 é o smartphone perfeito para quem passa o dia fora de casa e não quer andar com o carregador para todo lugar. A bateria de 7.000 mAh2 garante longas horas de uso sem que você precise se preocupar em conectá-lo a energia.

A Samsung também preparou ofertas de wearables nesta Black Friday. Para quem quer se exercitar de maneira mais informada, ter mais dados sobre o próprio sono ou uma segunda tela para receber notificações, o Galaxy Watch3 é uma ótima pedida. O design elegante do smartwatch ganha ainda mais destaque devido a coroa giratória utilizada para navegar pelos aplicativos do dispositivo.

A linha Galaxy Buds estará presente nesta Black Friday Samsung com o Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live e Galaxy Buds2 com preços incríveis.

Tablets e notebooks que te acompanham em qualquer lugar

Galaxy Tab S7 FE – Imagem meramente ilustrativa

A rotina das pessoas mudou e suas necessidades também. Se você busca por um dispositivo que possa te acompanhar em qualquer lugar, seja no trabalho ou para estudos, o Galaxy Tab S7 FE é um tablet que oferece recursos estratégicos para facilitar o dia a dia do usuário, além de vir acompanhado da S Pen, uma caneta digital que facilita as práticas de desenho e escrita. Para quem procura por um tablet para entretenimento, o Galaxy Tab A7 é a melhor opção. O dispositivo possui design fino e leve, de apenas 7 mm de espessura e peso de 476g3, além de oferecer uma experiência diferenciada e fluida pela qualidade e tamanho da tela4, que conta com 10,4 polegadas.

Já aqueles que preferem um notebook com mobilidade tão alta quanto a de um tablet, o Galaxy Book S é uma ótima escolha. Com apenas 1,18 cm de espessura e peso de 950g3, é um dos notebooks mais leves do mercado, e ainda possui tela Touch Full HD de 13,3 polegadas com borda infinita. O Galaxy Book S é o primeiro notebook do Ecossistema Galaxy, o que significa que o dispositivo tem conectividade facilitada com os demais dispositivos da linha.

Galaxy Book S – Imagem meramente ilustrativa

Agora, se você aguardou a Black Friday para trocar o seu notebook atual por um aparelho premium, os indicados são os Samsung Galaxy Book Pro e Book Pro 360: dispositivos finos, leves, altamente resistentes e com alto desempenho. Ambos os modelos oferecem bateria de longa duração com até 21 horas de autonomia5 em vídeo playback e há o recurso de carregamento rápido de 65W6, garantindo 8 horas de bateria em apenas 30 minutos6. Além disso, o Galaxy Book Pro 360 também pode ser utilizado como tablet, promovendo uma experiência de uso única quando se trata de lazer e entretenimento. E também vem acompanhado da S Pen.

TVs para todos os gostos e possibilidades

O foco da Samsung em TVs na Black Friday são as ofertas de telas grandes, entre 55” e 85”, em diferentes linhas para atender aos diferentes tipos de público que buscam uma experiência mais completa e imersiva em casa. Se você busca por qualidade de imagem e som – o que faz toda a diferença na hora de assistir seu conteúdo favorito, como filmes, séries, esporte e muito mais – as TVs Neo QLED da Samsung contam com a avançada tecnologia de pontos quânticos e o painel de Mini LED, que juntos entregam 100% do volume de cor além de uma verdadeira revolução no brilho e contraste. As telas, que podem chegar a apenas 1,5 cm de espessura, dão um verdadeiro show de tecnologia e design, sendo perfeita para qualquer ambiente.

Para os gamers, a linha oferece o Menu de Jogo7, a Tela Ultra Wide8, que permite mudar a proporção do game para 21:9 e 32:9, em 4K@120Hz9 e o FreeSync Premium Pro para uma jogabilidade ainda mais fluída e sem quebra de quadros. O baixo tempo de resposta e a exclusiva garantia de 10 anos contra o efeito burn⁷ in também são grandes diferenciais. Entre os modelos Neo QLED 4K da Samsung, destaque para a QN85 de 55” e, entre as 8K, o televisor QN800 de 65”.

TV Neo QLED – Imagem meramente ilustrativa

Já a Crystal UHD é a TV que elevou os padrões de mercado, oferecendo ao consumidor um modelo mais acessível com diversos recursos que antes eram limitados a produtos premium, como os da consolidada linha QLED. A Crystal UHD conta com controle remoto único, tecnologia Tap View10 e comando por assistentes de voz em português11, além do design AirSlim, com uma tela superfina de apenas 2,5 cm de espessura, mesmo em telas gigantes, que vão de 50” a 85”, e sem bordas aparentes. O painel Dynamic Crystal Color entrega cores mais puras e reais, permitindo uma experiência incrível ao assistir seu conteúdo favorito A qualidade de imagem, aliada ao processador Crystal, que proporciona upscaling de imagem para resolução próxima ao 4K, faz com que a Crystal UHD seja uma excelente opção para quem deseja entrar com tudo no mundo 4K e aproveitar as ofertas da Black Friday.

Um monitor que faz tudo

Smart Monitor M5 – Imagem meramente ilustrativa

Se o que você precisa é reunir trabalho, estudo e diversão em um único espaço, o Smart Monitor M5 foi o primeiro do mundo pensado para atender essa nova realidade. É o dispositivo ideal para aulas online (permitindo acesso ao Office 36512) com a melhor tela para trabalhar e, por ser híbrido, permite ao consumidor assistir sua série, filme ou programa preferido. Com 24”, o modelo conta com o recurso Tap View10 (de espelhamento da tela do smartphone Galaxy), vem com o Smart Hub e o sistema operacional Tizen, o mesmo presente nas smart TVs da Samsung, que permite acessar conteúdos14 de entretenimento de vídeos on demand, incluindo Netflix e Youtube. O consumidor precisa apenas estabelecer uma conexão Wi-Fi para desfrutar de todos os serviços OTT. O produto também chega com controle remoto e dois alto-falantes integrados, de 5W cada.

O aparelho ainda proporciona mais conforto visual por meio das funções Eye Saver, que minimiza a luz azul do monitor – ideal para quem faz longas jornadas de trabalho – e Flicker Free, que remove a tremulação causada pelo brilho na tela, proporcionando menos cansaço visual também. Para garantir uma experiência ainda mais agradável, o monitor também vem com o recurso Adaptative Picture, que ajusta automaticamente a cor e o brilho do display, possibilitando alta qualidade de imagem na tela em qualquer ambiente em que estiver instalado.

Geladeiras de alto desempenho e eficiência energética

As geladeiras Samsung Evolution entregam desempenho e eficiência energética¹⁶ com um estilo disruptivo e “cool” para atrair os consumidores mais exigentes, que se preocupam com a decoração dos ambientes e gostam de estar em contato com as tecnologias mais avançadas. Isso se reflete na combinação da tecnologia Digital Inverter, trazendo a essa nova categoria o título de número 1 em eficiência energética, além de seu funcionamento mais silencioso e 10 anos de garantia no compressor.

Imagem meramente ilustrativa

A geladeira Evolution RT46 da Samsung que conta com a tecnologia POWERvolt15 funciona tanto em tomadas 110V como 220V, e por isso é mais resistente a picos de energia. Ela é a número 1 em eficiência energética na sua categoria, com selo A+++16 de acordo com as novas regras do Inmetro, e tem compressor com tecnologia Digital Inverter, que é mais silencioso e vem com garantia de 10 anos. Ela conta ainda com Filtro Desodorizador que ajuda a remover odores do aparelho e a preservar o sabor dos alimentos por mais tempo. A RT46 está disponível em 3 modelos: branca, inox e no exclusivo Black Edition.

Todos os dispositivos acima mencionados estão disponíveis para compra nas lojas online e físicas da Samsung e nas principais lojas do varejo.

