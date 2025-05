Arctic Sports apresenta lineup e traça objetivos para o futuro da equipe

O cenário de eSports vem crescendo a cada ano, no Brasil e no mundo. Segundo dados apresentados pela Consultoria Alvarez & Marsal, esse setor deve faturar mais de US﹩ 1 bilhão somente em 2021. De olho nesse mercado, a corretora de criptomoedas Brasil Bitcoin, está lançando sua equipe e agora conta com seus novos integrantes.

A Arctic Sports realizou um processo seletivo para chegar aos nomes finais para compor sua lineup. Depois de uma aprimorada análise de desempenho, os participantes escolhidos foram:

• Matheus ‘polets+’ Poleto – 20 anos

• Marcelo ‘MaLLby’ Czarneski – 20 anos

• Icaro ‘ninjaZ’ Bastos – 20 anos

• Paulo ‘short’ Ballardini – 20 anos

Os jovens pro players serão treinados por Pablo ‘disturbed’ Fernandes, de 28 anos. O Coach, que conta com passagem pela equipe ‘Jaguares’, agora tem a missão de auxiliar a equipe a dar seus primeiros passos no cenário competitivo, e em busca de uma vaga nas principais ligas do Brasil.

“Estou feliz em poder participar desse grande e novo projeto para o cenário de eSports. Espero poder retribuir toda essa confiança com bom desempenho e resultado. A equipe está se conhecendo, mas já posso ver que temos qualidade para enfrentar grandes times”, comenta Pablo ‘disturbed’ Fernandes, Coach da Arctic Sports.

Inicialmente a Arctic Sports se dedicará aos campeonatos de Counter-Strike: Global Offensive. O primeiro torneio que a equipe vai participar será o ‘Liga Aberta – Games Club’, onde a equipe já se prepara para os jogos, e concentra para terem um bom desempenho.

O projeto encabeçado pela Brasil Bitcoin é ousado, e os sócios sabem que os resultados podem não vir de imediato, mas não investir e ficar fora desse mercado não é algo que passa pela mente deles.

“Vimos como o cenário profissional evoluiu, e decidimos que é hora de participarmos desse crescimento. Montamos toda a estrutura para a equipe, com os equipamentos da melhor qualidade, e pensando no bem estar de todos os profissionais. Temos nossa meta estabelecida, e sei que vamos chegar lá”, finaliza Marco Castellari, CEO da Brasil Bitcoin.