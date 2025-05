Wired Festival 2021 traz discussões, inovação, criatividade, sustentabilidade e tecnologia em formato presencial no Rio de Janeiro

Com o propósito de inovar, compartilhar ideias e gerar valor na prática, O Globo e a Editora Globo Condé Nast promovem mais uma edição do Wired Festival, nos dias 1 e 2 de dezembro, no Planetário da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro. Com o mote “The Lab of Us”, o festival busca provocar novas formas de pensar através da mistura de pessoas e ideias, criando conexões com o objetivo de impactar a sociedade em diversas frentes, seja pensando as cidades do futuro, a sustentabilidade ou a educação, tendo como pano de fundo as relações humanas.

Idealizado em parceria com a consultoria de inovação 16 01, dos sócios Eduardo Paraske e Leonardo Brazão, o Wired Festival volta ao formato presencial após o hiato ocasionado pelo período de isolamento social. A pandemia e seus efeitos no ser humano inclusive foram um importante ingrediente utilizado para se pensar o evento e seus talks. Além da 16 01, a Condé Nast também convidou Adriana Barbosa, CEO da PretaHub e fundadora da Feira Preta para atuar na consultoria do festival.

– Nós somos laboratórios de inovação, transformação e criatividade. A inovação não é só algo que buscamos, mas também está no nosso cotidiano, em pequenos gestos e decisões. Não nos damos conta, mas somos motores de inovação – diz Paula Mageste, CEO da Edições Globo Condé Nast (EGCN), que detém os direitos da marca “Wired” no Brasil.

Com apresentação da Invest.Rio I Prefeitura RJ, patrocínio da C&A, Draft Line e Unico, o evento é gratuito e sujeito à lotação. Para garantir acesso às palestras, o ingresso é através do site o Ingresso Certo

Importante ressaltar que todos os protocolos sanitários indicados pelas autoridades de saúde e vigentes durante o período de realização do evento serão seguidos. Será também exigido o passaporte da vacina, digital ou físico, com documento de identificação para acesso ao Festival.

– O Wired Festival chega no melhor momento possível. Depois de tanto tempo sem eventos presenciais, é ótimo voltarmos a nos ver fisicamente para debater inovação e apontar caminhos para o futuro – diz André Miranda, editor executivo do GLOBO.

Programação

Entre os palestrantes já confirmados estão artistas como Negra Li,Rincon Sapiência e Xamã; criadores de conteúdo como Nathaly Dias, a blogueira da baixa renda, a Pequena Lô, Gil do Vigor e Bianca Andrade, a Boca Rosa; Buuba Aguiar, Gizele Martins e Jefferson Quirino, idealizadores de projetos sociais que transformam a vida de moradores de comunidades do Rio de Janeiro; empreendedores como Rafael Dulton, cofundador da Movile – grupo de tecnologia que possuiu as empresas Ifood, Playkids, Sympla, Wavy, entre outras, além de Alice Pataxó, ativista e comunicadora Indígena da aldeia Pataxó Craveiro, fundadora do canal Nuhé no YouTube e estudante de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Confira abaixo alguns dos painéis e palestrantes:

1º de dezembro

As Novas Perspectivas de Wellness

A empresária e youtuber Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, participa da discussão sobre bem estar, imagem e seus impactos na vida das pessoas. Junto com ela, Lellê e Urias trazem suas bagagens de artista para o debate.

Design Thinking: O que será das cidades?

Christian Ullman, professor de projeto voltado para a sustentabilidade, inovação social e design estratégico; coordenador de projetos do centro inovação IED brasil e sócio-diretor da empresa iT Projetos comanda a conversa sobre estratégias possíveis para o futuro próximo em termos de urbanização e mobilidade.

Favela em expansão – olhando para as potências da periferia

Rincon Sapiência, poeta, mc e beatmaker, um dos representantes da nova safra do rap brasileiro, encontra Jefferson Quirino, nascido e criado no morro do Turano, no Rio de Janeiro, é o idealizador do Favela Radical, um projeto que utiliza os esportes radicais como ferramenta de transformação social. Também participam da conversa Buba Aguiar, co-fundadora e integrante do Coletivo Fala Akari, estudante de licenciatura em Ciências Sociais da UFRJ e Gizele Martins, moradora da Maré, integrante da Frente de Mobilização da Maré. É jornalista (Puc-Rio), mestra em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas (UERJ) e autora do livro: Militarização e censura – a luta por liberdade de expressão na Favela da Maré.

O Tempo e as Incertezas do Futuro

Vitor Peçanha, cofundador da Rock Content, líder global em marketing de conteúdo, e autor do best seller “Obrigado pelo Marketing”, conduz as discussões. Junto com Vitor, estarão Juliana Paolucci, designer e especialista em inovação e Marcos Salussi, empreendedor e participante ativo no desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo no Brasil.

Profissões do presente – a geração do entretenimento digital

Jeska Grecco, criadora de conteúdo e podcaster, idealizadora do projeto Indiretas do Bem, que atingiu mais de 8 milhões de curtidas no Facebook e tem mais de 300 mil livros vendidos encara as provocações sobre profissões e futuro. Também para integrar esse painel, a Nath Finanças traz sua experiência com o lema “finanças reais para pessoas reais” e o Raphael Vicente, jovem negro, pobre e morador do Complexo da Maré, que conquistou a internet com o seu humor inteligente e transformador, virando, mais recentemente, até garoto propaganda da vacinação no Complexo da Maré.

The Catalyst – Como mudar a opinião de qualquer um

Jonah Berger é professor de marketing da Wharton School — Universidade da Pensilvânia (EUA). Há mais de 15 anos, vem se dedicando aos estudos sobre a influência do comportamento humano e social no sucesso de um produto ou uma ideia. Por que algumas coisas pegam e outras simplesmente passam despercebidas? Por que alguns conteúdos online viralizam? E por que o boca a boca (buzz) dispara apenas para certos produtos, ideias e comportamentos? O que está por trás do sucesso ou do fracasso? O best-seller “Contágio: Por que as Coisas Pegam” e “Poder da Influência” são duas de suas obras de sucesso. Sua biografia inclui, também, dezenas de artigos em conceituadas revistas acadêmicas, palestras e consultoria para empresas dos mais variados portes e segmentos. Entre os seus clientes, estão Google, Coca-Cola, GE, Unilever, General Motors, 3M e Fundação Gates.

2 de dezembro

A ciência do HIT – criatividade ou fórmula

Xamã, um dos maiores rappers brasileiros no Spotify,com mais de 55 milhões de reproduções e 6,1 milhões de ouvintes mensais em seu perfil na plataforma, Ruxell, um dos maiores produtores brasileiros, que possui diversas parcerias de sucesso. Além de Pablo Bispo, importante compositor e produtor, que coleciona hits nas vozes de Anitta, Pabllo Vittar, Glória Groove, entre outros. E L7nnon, que soma mais de 588 milhões de visualizações no YouTube e se mantém entre os artistas mais escutados nas plataformas de streamming. Para finalizar, Ferrugem, um dos principais representantes do pagode brasileiro no momento, que acumula parcerias com nomes importantes como Ludmilla, Ivete Sangalo e Leo Santana.

A cultura do improviso

Nathaly Dias, Blogueira de Baixa Renda, um dos mais importantes e referentes perfis na comunicação com pessoas de baixa renda, além de Yuri Marçal, ator e comediante criado na Carobinha, Rio de Janeiro, que usa da ironia em seus vídeos de humor para fazer críticas sociais.

Criar ou consumir conteúdo?

Gil do Vigor, economista, influenciador digital, repórter e ex participante do Big Brother Brasil, junto com a Pequena Lô, criadora de conteúdo, psicóloga e humorista, que durante a quarentena criou uma conta no TikTok, abordando diversos assuntos com humor. Junto com os dois, estará Seth Kugel, jornalista que começou a estudar português, se conectou profundamente com o Brasil e passou a dar dicas de vigem aos Estados Unidos, em português, em seu canal no Youtube.

Efeitos do entretenimento

Ivan Freitas da Costa, criador daChiaroscuro Studios, maior empresa do mundo no agenciamento de quadrinistas, cofundador da CCXP Comic Con Experience, evento de cultura pop e entretenimento que, em apenas seis edições, já se firmou como o maior evento do gênero no mundo. Além da GameXP, evento em parceria com o Rock in Rio e Rede Globo e da CCXP Cologne, na Alemanha. Além de Ivan, a Roberta Coelho, CEO da MIBR, que já registra passagens por empresas como Rock in Rio e Game XP – na qual contribuiu para valorização do cenário feminino de esports e criou a Grrrls League, primeira liga feminina do Brasil e a maior de CS:GO do mundo. Para compor a palestra, ainda estarão Karina Israel, que é uma das pioneiras no desenvolvimento de negócios de interatividade no Brasil e Carol Paschoal, CEO e diretora criativa da assessoria que cuida de artistas como Emicida, Djonga, Liniker, além de festivais como o Lollapalooza.

SERVIÇO

Wired Festival 2021

Data: 1 e 2 de dezembro de 2021

Horário: 9h às 20h

Local: Planetário da Gávea – Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea