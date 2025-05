Sherwa fecha parceria com Overwolf, recebe investimento de 100 mil dólares e terá aplicativo para computador

A Sherwa, empresa criada para aproximar gamers e facilitar que encontrem outros jogadores para jogar partidas online, acaba de anunciar sua mais nova parceria. De olho em desenvolver um aplicativo para computador, a companhia recebeu um investimento da Overwolf, uma plataforma completa que permite aos criadores construir, distribuir, e monetizar seus aplicativos. Para criar esse novo programa para PC, que ajudará os jogadores a encontrar parceiros em mais de 80 jogos diferentes, a Sherwa recebeu um investimento de 100 mil dólares da sua nova parceira, com o objetivo de aprimorar e otimizar o desenvolvimento.

Para Pedro Vasconcellos, CMO da Sherwa, a parceria será extremamente importante para os planos de expansão da empresa: “Ter a oportunidade de entrar no mundo dos computadores era algo que buscávamos há bastante tempo. Porém, queríamos encontrar o parceiro ideal para darmos esse passo tão importante. Junto com a Overwolf, vimos a oportunidade certa de poder desenvolver o melhor aplicativo para nossos clientes. Além disso, com o incentivo de 100 mil dólares, conseguimos aplicar tudo o que pensávamos para poder oferecer uma melhor experiência para todos os usuários do nosso app. Em breve, vocês poderão conhecer o protótipo em primeira mão”.

“A Sherwa foi fundada por uma equipe apaixonada com ideias inovadoras, tanto sobre o produto como sobre o envolvimento do usuário. Com a ajuda da Overwolf, a Sherwa será capaz de crescer, passando a ter um aplicativo para computador que abrirá as portas para novos jogadores, oferecendo novas possibilidade”, comenta Shahar Sorek, CMO da Overwolf.