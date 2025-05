Huawei apresenta o HUAWEI Health Lab e promove iniciativas de saúde e fitness

O Consumer Business Group da Huawei abriu para a mídia seu maior HUAWEI Health Lab até o momento. As novas instalações de 4.680㎡ em Songshan Lake, Dongguan, China, um projeto de investimento em P&D de ¥ 200 milhões, suportará mais de 80 tipos de solicitações de testes para o pessoal de P&D em áreas como pesquisa profissional, desenvolvimento colaborativo de ecossistema e incubação de cenários de saúde e fitness, além de suportar também a pesquisa, incubação e testes dos produtos vestíveis inteligentes da Huawei.

Atualmente a empresa administra vários laboratórios para estudar tecnologias relacionadas à saúde, incluindo o laboratório de Xi’an, que foca no estudo de usos inovadores para tecnologias de saúde e fitness. O Songshan Lake Health Lab pretende se tornar um instituto de P&D de tecnologia de saúde e fitness de classe mundial, dedicado a P&D de produtos, padrões, certificações, exposições e atividades de incubação do setor.

Baseados na ciência e pesquisa, nos últimos anos os negócios de vestíveis inteligentes da Huawei trouxeram produtos e serviços inovadores para os consumidores.

O HUAWEI Health Lab sediou o dia de abertura para a mídia

A Huawei apresentou seus resultados de pesquisas anteriores na área de saúde e fitness em um dia aberto para a mídia para fornecer uma explicação mais detalhada de como o laboratório atenderá às suas responsabilidades funcionais e de pesquisa.

Uma das vitrines foi o laboratório de simulação de platô de 3 milhões de yuans, que reproduz ambientes de alta altitude até 6.000 metros acima do nível do mar. O laboratório contém as instalações necessárias para os pesquisadores medirem as mudanças no corpo humano em diferentes altitudes e condições climáticas, além de obter dados precisos de alta altitude para análise.

O laboratório também possui um sistema profissional de captura ótica de movimento, com 28 câmeras infravermelhas de alta velocidade que suportam uma taxa de amostragem de pico de 10.000 Hz, permitindo capturar, por exemplo, projéteis em movimento, com precisão milimétrica. Ao estudar o movimento do corpo humano junto com os dados de atitude, a Huawei espera desenvolver recursos inovadores para seus produtos vestíveis inteligentes.

A área de pesquisa de fisiologia do exercício do laboratório também vem equipada com medidores de função cardiopulmonar e metabolismo, cintos de frequência cardíaca e esteiras de alto desempenho que os pesquisadores podem usar para monitorar, por exemplo o VO2 máximo, o consumo de calorias e a frequência cardíaca de treino. Até o momento, o laboratório já capturou cerca de 192.500 km de dados de corrida este ano, o equivalente a quatro voltas e meia ao redor da Terra na linha do equador. Graças a esses laboratórios, os produtos vestíveis inteligentes da Huawei suportam mais de 100 modos de treino como escalada, natação, tênis de mesa, golfe e esportes multifuncionais¹. ¹Estes recursos não foram projetados para uso em medicina e não têm como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Todos os dados e medições devem ser usados somente para referência pessoal. Consulte nosso site para conhecer condições de funcionamento A área de incubação de saúde e fitness capacita a saúde em todos os cenários O novo HUAWEI Health Lab também servirá como uma incubadora para experiências orientadas a cenários e pacotes de serviços que os consumidores podem usufruir diretamente, como exames microfísicos, ginástica doméstica e esportes digitais.