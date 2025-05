Cyber Monday do KaBuM! tem milhares de produtos gamer com desconto de até 60%

O KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina segue com grandes oportunidades de descontos na Cyber Monday . São milhares de produtos das linhas hardware, gamer, smart home e eletrônicos, com até 60% OFF.

Os clientes também podem concorrer ao prêmio da sexta edição da Super Máquina. Avaliado em mais de R﹩500 mil, o ganhador leva para casa um Tesla – carro mais inovador e tecnológico do mundo -, além de um Ultra PC Gamer, desenvolvido pela equipe KaBuM!, com componentes de última geração das maiores marcas do mercado.

E é possível ganhar um cupom apenas baixando o App do e-commerce . Outra forma de concorrer ao prêmio inédito é realizando compras a cada R﹩ 200 no e-commerce e ainda dobrar as chances comprando no APP do KaBuM!, pagamento via PIX , sendo cliente Prime Ninja ou adquirindo os produtos das marcas patrocinadoras: Intel, Logitech G e Kingston Fury.

Confira alguns dos destaques da Cyber Monday:

Com design visando conforto e precisão, traz iluminação personalizável RGB, com Redragon Chroma Mark II, DPI ajustável e sete botões programáveis.

Por R﹩ 89,90 à vista no PIX

O Cloud Stinger é um modelo licenciado oficialmente pela Xbox, com fones que giram 90°, leve e apoio confortável em torno do pescoço durante os intervalos de batalhas. Traz ainda a tecnologia premiada da espuma memory foam, com drivers de 50mm, controles em aço de alta qualidade e cancelamento de ruído do microfone, que gira para ser silenciado.

Por R﹩ 229,90 à vista no PIX

O Headset Gamer Sem Fio Corsair Elite Wireless conta com drivers de áudio premium de 50 mm, ajuste personalizado com intervalo de frequencia de 20Hz – 30.000Hz e som surround 7.1. Além disso, possui auriculares de malha de microfibra respirável, bateria com duração de até 16 horas e iluminação RGB.

Por R﹩ 599,90 à vista no PIX

Com apoio de braço acolchoados, a Cadeira Gamer Alpha oferece ergonomia e conforto para o consumidor. Além disso, possui tecido em estilo carbono para aumentar a durabilidade e função e basculante de 10 graus para um ajuste confortavel.

Por R﹩ 679,90 à vista no PIX

O Console Nintendo Switch apresenta 32GB de memória e conta com um controle Joy-Con que permite total flexibilidade no jogo.

Por R﹩ 2.199,90 à vista no PIX

A Cadeira Gamer Husky Gaming Tempest 500 é feita com espuma de altíssima densidade e couro PU, além de possuir descanso para os pés e reclinação em até 180º. Para maximizar o conforto, conta com com duas almofadas de apoio, no encosto e também no assento.

Por R﹩ 1.149,95 à vista no PIX