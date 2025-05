Carreira tech em 2022: estão abertas as inscrições para as primeiras turmas do ano na Labenu

Se você está buscando mudar de carreira em 2022, uma das principais opções é ingressar na área de tecnologia. Para isso, uma dica é aproveitar a formação profissional da Labenu , edtech que oferece cursos voltados para a inclusão de pessoas no mercado tech. As inscrições para as primeiras turmas de 2022 já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da escola.

As formações oferecidas são para os cursos Integral Web Full Stack, com seis meses de duração, e NoturnoWeb Full Stack, com duração de 12 meses, ambos abordando conteúdos de front-end, back-end e soft skills. O diferencial da Labenu é que os estudantes podem optar por fazer o curso só começando a pagar depois de estarem trabalhando e com salário acima dos R$ 3 mil. As aulas começam nos dias 24 de janeiro para a turma noturna e no dia 7 de fevereiro para a Integral.

Para oferecer o benefício, a Labenu trabalha com o modelo de financiamento ISA (Income Share Agreement), que acaba sendo a escolha de 86% dos ingressantes na escola. “Temos mais de 900 estudantes, sendo metade desse número pessoas já formadas. A grande maioria nos busca querendo mudar de vida, de carreira, e nada nos enche mais de orgulho do que fazer parte do início da trajetória de sucesso profissional dessas pessoas”, declara o CEO da Labenu, Luciano Naganawa.

Naganawa explica que a procura para a época de fim de ano é alta, sendo a grande maioria por pessoas que buscam iniciar uma transição de carreira. “Todo o conteúdo do curso é completamente focado na empregabilidade dos estudantes. Oferecemos todo o suporte necessário em hard e softskills, para que as pessoas que estudam conosco se formem prontas para trabalhar, mesmo que nunca tenha estudado programação e não venha da área de tecnologia”, declara Naganawa. A Labenu ainda atua em parceria com diversas empresas, que pedem perfis específicos, o que também ajuda os alunos a estarem em contato com as principais vagas do mercado de trabalho.

Como funciona o processo para estudar com o ISA

O primeiro passo que a pessoa interessada em ingressar na Labenu pelo ISA é a inscrição no processo seletivo. Por meio de um formulário, cada pessoa deve fornecer, dentre informações de cadastro.

Durante este encontro, o time da edtech conhece mais sobre interesses e características do candidato, tira suas dúvidas e explica as duas próximas etapas, que consistem em cadastro na plataforma da PROVI (parceria financeira) e no Desafio da Labenu, um questionário com perguntas de múltipla escolha do básico de programação que podem ser respondidas com acesso à internet.

Após isso, a pessoa passa a ser avaliada e, em até 2 semanas, recebe o resultado. A edtech avalia a disponibilidade, o perfil e a PROVI faz a análise do perfil, crédito e risco, assim como o cruzamento dessas informações, culminando no resultado do ISA.

Serviço

O que é: Novas turmas Labenu – 2022

Quando: as aulas iniciam em 24 de janeiro (Noturno Web Full Stack) e 7 de fevereiro (Integral Web Full Stack)