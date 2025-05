Call of Duty: Conheça melhor Caldera e a Temporada 1 de Warzone Pacific e Vanguard

Bem fundo no subterrâneo do centro de Verdansk, a equipe de elite da CIA descobre um bunker alemão da Segunda Guerra Mundial, isso no dia 24 de agosto de 1984, após lidar com Stitch.

Ao seguir sons que pareciam de um invasor no sistema de túneis, a equipe descobre o bunker com informações sobre uma era há muito passada, além de Capitão Butcher zombando de todos por sua falta de furtividade.

No comando da secreta British Special Operations Executive (SOE) durante a Segunda Guerra Mundial, Butcher criou diversas Special Operations Task Forces (S.O.T.F.) – incluindo o grupo original, Vanguard (S.O.T.F. 001) – para garantir a eliminação completa das forças do Eixo que escaparam após o fim da guerra. Adlers, Woods, Mason e Hudson ouvem a história de Butcher, que repete sua missão de erradicar Perseus de uma vez por todas…

Eles então descobrem que tudo começou no Pacífico.

A partir de 8 de dezembro começa uma jornada lendária por Warzone Pacific com a chegada da Temporada 1 de Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific .

Com um mapa completamente novo, construído a partir de feedbacks da comunidade, Warzone Pacific marca uma nova era de combate tático de tirar o fôlego em escala massiva. Apresentando uma Playlist com novos veículos e armas de Vanguard, a primeira temporada de Warzone Pacific inicia mais um ano de conteúdos gratuitos, baseado em acabar de vez com a resistência do Eixo.

Boas-vindas ao Paraíso: o novo lar de Warzone Pacific, conhecido como Caldera.

Onde eu vou dropar? Detalhes de Caldera, novo mapa de Warzone Pacific

Em 8 de dezembro os jogadores que possuem Vanguard poderão aproveitar 24 horas de acesso exclusivo a Caldera, o novo mapa de Warzone Pacific. Os demais jogadores de Warzone irão dropar em Rebirth Island durante esse período. E então, em 9 de dezembro, o acesso a Caldera e Rebirth Island fica disponível para todos.

Caldera traz 15 grandes áreas diferentes para serem exploradas e para batalhar quando a Operação Vulcan começar; Também existem centenas de pequenos pontos de interesses para se investigar e usar para vantagem tática.

Veja abaixo algumas imagens topográficas deste vulcão adormecido de norte a sul:

Naval Arsenal

Industrial Docks

Runway

Ruins

Phosphate Mines

Peak

Beachhead

River Village

Clear Water Lagoon

Caldera Terminal

Agricultural Center

Shark’s Lair Submarine Pen

Caldera Power Plant

Caldera Capital City

Royal Cabana Resort

Para mais detalhes de cada área basta acessar o post completo no blog.

Warzone Pacific – Dia 1: playlists, conteúdo e planos de driver RICOCHET Anti-Cheat

Além de Caldera Warzone Pacific trará diversos novos conteúdos, incluindo uma grande integração com Vanguard, veja abaixo os detalhes:

A Integração de Vanguard: Todos os Operadores, Armas e conteúdos de personalização chegando em 8 de dezembro

Quando a Temporada 1 lançar em 8 de dezembro, todos os jogadores de Warzone os jogadores podem ganhar acesso a tudo o que Vanguard trouxe para o arsenal e o quartel:

– 40 Armas

– Mais de uma dúzia de Operadores

– Cartões de Visitas, Emblemas e mais

No começo da Temporada, a cross-progressão entre Vanguard e Warzone estará operante, permitindo que o jogador evolua através do Prestígio Sazonal e desbloqueie novos conteúdos pelo Passe de Batalha e Desafios. Além de muito conteúdo nas Lojas de ambos os títulos, incluindo novos Pacotes com conteúdos de Vanguard.

Vanguard Royale – Novos conteúdos com combate aéreo, Veículos Terrestres atualizados

Disponível para todos os jogadores a partir de 9 de dezembro, Vanguard Royale lidera a Playlist rotacional da Temporada 1 com um modo de jogo que traz um novo conjunto de veículos, um Armamento simplificado e opções de armas no novo mapa.

Existem grandes diferenças entre o Vanguard Royale e o tradicional Battle Royale:

– Novos veículos e Dogfighting. Aviões de combate aéreo que trazem uma chuva de tiros nos adversários ou então armas Anti Aéreas ou caminhões que podem derrubar estes aviões dos céus. Além de outros veículos terrestres.

– Foco nas armas de Vanguard. OArmamento só pode ter armas de Vanguard, simplificando o meta para mais acessibilidade e espaço para experimentação. Todas as armas ao redor da ilha também serão de Vanguard.

– Mudanças de colapso dos círculos, eventos dentro do jogos e mais. O raio e tempo dos Colapsos dos Círculos estão diferentes para oferecer um ritmo diferente de jogo, especialmente com a chegada de dogfighting. Também pode-se esperar eventos dentro do jogo a cada Colapso de Círculo, Bombing Runs e diferentes itens tanto em no mapa de Caldera como em recompensas de contrato.

Rebirth Island

Aqueles que possuem Vanguard terão 24h de acesso antecipado exclusivo à Caldera. Durante esse período inicial todos os demais jogadores de Warzone irão dropar em Rebirth Island. E então, a partir de 9 de dezembro, Caldera será liberado para todos os jogadores e Rebirth Island retornará depois na temporada.

Também haverá uma Playlist especial de um único dia em Rebirth Island – tanto em Resurgence quanto Mini Royale. Durante a temporada, Featured Playlists irão incluir Rebirth Island para Resurgence e outros modos de jogo, e também novos modos por tempo limitado que irão focar em Caldera.

Os melhores pontos – inovações e incrementos à experiência de Warzone

Com um mapa completamente novo para explorar, playlists para vencer e novas armas para utilizar, os jogadores podem esperar novas iniciativas e inovações de gameplay de todos os estúdios que trabalham em Warzone – especialmente Raven Software, Beenox, Toys for Bob, e High Moon Studios – incluindo muita coisa construída a partir de feedbacks da comunidade.

Parte da primeira onda de conteúdos no período de 8 de dezembro (para quem possui Vanguard) e 9 de dezembro (para todos os demais jogadores) inclui:

O Gulag – retorne pronto para o combate

O Gulag agora dá mais do que uma segunda chance de vitória.

Quando Warzone Pacific chegar, qualquer jogador que ganhar um Gulag voltará com a arma – ou armas – e equipamento letal dado a eles durante aquele duelo mortal. Ou seja, qualquer munição e equipamento restante é transportado entre o Gulag e a remobilização.

Itens de Armamento e Melhorias de Campo

Silêncio Mortal está sendo nerfado. Projéteis com Poder de Parada estão indo embora.

Além disso, a Raven Software está revisando atentamente diversos equipamentos que necessitam de nerfs, buffs ou simplesmente remoção. Também haverá mudanças no Loadout Drop Markers. Para ver algum dos equipamentos que recebem mudanças é possível acessar o post completo no blog.

Máscaras de Gás e Cilindro de Gás

As mecânicas com as máscaras de gás foram atualizadas facilitando seu uso. Elas também terão uma certa proteção contra Cilindro de Gás, um item novo, desenvolvido pelo High Moon Studios, que ao explodir libera o mesmo gás tóxico dos círculos colapsando. PAra mais detalhes é possível acessar o post completo no blog.

Águas Rasas

Existem áreas de Caldera em que os jogadores poderão usar águas rasas para vantagem táticas, já que caminhar por elas torna mais difícil de ver pegadas, traz efeitos como Cold Blooded e, ao utilizar armas à base de fogo, pode causar fumaça no contato com a água.

Contratos e eventos públicos

Novos contratos chegam, como Supply Drop Contract e Big Game Bounty, além do retorno de Public Events como Restocks e Resurgences de Rebirth Island chegando à Caldera. Além de alguns rumores referentes a caixas de armas. Para mais detalhes basta acessar o post completo no blog.

Driver RICOCHET Anti-Cheat chega com a Temporada Um de Warzone Pacific

Como parte da atualização da Temporada Um, o RICOCHET Anti-Cheat lançará um novo e internamente desenvolvido driver de nível kernel no PC para ajudar a identificar trapaceiros em Warzone. Isso permitirá que os jogadores foquem mais na diversão que as novidades de Warzone Pacific oferecem enquanto o #TeamRICOCHET luta contra jogadas sujas com a nova iniciativa de segurança. Esse driver de nível kernel chega primeiro ao Warzone e essa atualização será necessária para todos os jogadores de PC. Ele chegará para Vanguard posteriormente.

Descubra Caldera em Segredos do Pacífico – Evento por tempo limitado em Warzone e Vanguard

Desde 24 de novembro os Operadores podem descobrir os Segredos do Pacífico, um evento limitado em Warzone e Vanguard, com recompensas Raras, Épicas e Lendárias.

Durante o evento, o jogador pode dropar nos dias finais de Verdansk para decifrar seis pistas que levam a informações sobre os pontos de interesse de Caldera.

Mais informações sobre a Temporada Um chegam em breve, os fãs podem ficar ligados no blog para não perder nada.

Para mais informações sobre Call of Duty®: Vanguard,visite o site oficial do jogo e seucanal oficial no YouTube, e também siga@SHGames,@Treyarch,@RavenSoftwaree e @CallofDuty no Twitter , Instagram e Facebook .

© 2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, CALL OF DUTY VANGUARD, CALL OF DUTY WARZONE e WARZONE são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc.