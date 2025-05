Snapdragon Tech Summit – Dia 1

Começou ontem o Snapdragon Tech Summit, maior evento da Qualcomm, onde são anunciados a nova plataforma as últimas novidades da empresa. Seguem abaixo os anúncios do primeiro dia do evento.

Qualcomm anuncia a plataforma móvel mais avançada do mundo, o Snapdragon 8 Gen 1

Durante o Snapdragon Tech Summit 2021 anual, a Qualcomm Technologies, Inc. apresentou sua mais recente plataforma móvel 5G premium, Snapdragon® 8 Gen 1. O novo Snapdragon 8 abre caminho para uma nova era de tecnologia móvel premium equipada com 5G de ponta, AI , jogos, câmera e tecnologias Wi-Fi e Bluetooth® para transformar a próxima geração de dispositivos flagships. O Snapdragon 8 Gen 1 será adotado por OEMs e marcas globais, incluindo Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony Corporation, vivo, Xiaomi e ZTE, com dispositivos comerciais esperados pela final de 2021.

“Como a plataforma móvel mais avançada do mundo, o Snapdragon é sinônimo de experiências premium do Android e o novo Snapdragon 8 Gen 1 define o padrão para a próxima geração de dispositivos móveis flagship”, disse Alex Katouzian, vice-presidente sênior e gerente geral de computação móvel e infraestrutura, Qualcomm Technologies, Inc. “Oferece conectividade, fotografia, IA, jogos, som e experiências de segurança nunca antes disponíveis em um smartphone.”

Mais informações: https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/11/30/qualcomm-announces-worlds-most-advanced-mobile-platform-snapdragon-8-gen-1

Qualcomm Technologies e Google Cloud anunciam colaboração na pesquisa de arquitetura neural para o Connected Intelligent Edge

A Qualcomm Technologies, Inc. e o Google Cloud anunciaram sua colaboração para acelerar o desenvolvimento e a diferenciação da rede neural para as plataformas mobile Snapdragon®, ACPC e XR, Snapdragon Ride ™ Platform e plataformas IoT da Qualcomm Technologies, utilizando o Google Cloud Vertex AI Neural Architecture Search ( NAS) com o mecanismo Qualcomm® Artificial Intelligence (AI).

“A capacidade de utilizar a tecnologia NAS do Google para criar e otimizar novos modelos de IA em um período de tempo condensado é uma virada de jogo para nossos negócios”, disse Ziad Asghar, vice-presidente de gerenciamento de produto da Qualcomm Technologies, Inc. “Estamos felizes em ser o a primeira empresa de chipset a trabalhar com o Google Cloud em NAS e ansiosa para lançar essa tecnologia para impulsionar a conexão da borda inteligente. ”

Mais informações: https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/11/30/qualcomm-technologies-and-google-cloud-announce-collaboration-neural