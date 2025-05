Campanha #TempoDeDoar começa no TikTok

O TikTok é o lar de uma comunidade global de 1 bilhão de pessoas que nos inspiram com sua capacidade de causar um impacto positivo e inspirar mudanças significativas por meio da criatividade.

Celebrando a criatividade e generosidade de nossa comunidade

O momento atual do nosso país exige unirmos esforços para fazermos mais por aqueles que estão passando dificuldades. A comunidade TikTok não está apenas comprometida em propagar o bem, mas também em contribuir, pois os criadores, organizações sem fins lucrativos e agentes de mudança recorrem ao TikTok para arrecadar fundos e conscientizar sobre as causas com as quais mais se preocupam.

@lucios incero , @jess.bonfioli , @biel.gen , @anawoycick , @Mada_e_Bica , @olucasfreestyle , @loud_mi , @eujulianamotta e Em 2021, quase 75.000 doações foram feitas no TikTok em apoio a várias organizações e causas em todo o mundo, como combate à fome, apoio aos esforços de ajuda humanitária, bem como promoção da saúde e do bem-estar. Os criadores do TikTok, como @camilapudim @afabiteixeira estiveram na vanguarda da conscientização e contribuíram com a campanha sobre a Covid-19 e combate à fome.

Compartilhando o espírito de #TempoDeDoar

No Brasil, com a pandemia e os avanços nos casos de COVID-19, 14,8 milhões de brasileiros acabaram perdendo o emprego, aumentando o nível de desigualdade social nas regiões mais pobres do país. Para manter a alimentação básica, muitas famílias sobrevivem de doações feitas por ONGs e projetos sociais que distribuem alimentos nas periferias e regiões descentralizadas.

Diante desse cenário, estamos entusiasmados em nos unir à nossa comunidade e apresentar aqui no Brasil a #TempoDeDoar, uma celebração da generosidade e boa vontade com programação ao vivo com criadores e organizações sem fins lucrativos, incluindo arrecadação de fundos e momentos de mobilização da nossa comunidade em todo o mundo.

Esse esforço faz parte de uma campanha global em que o TikTok doará um total de US﹩ 7 milhões a várias organizações em todo mundo que apoiam causas com as quais a nossa comunidade mais se preocupa. Parte da doação será feita em nome dos criadores do TikTok globalmente e para organizações sem fins lucrativos de sua escolha. Também doaremos US ﹩1 milhão em créditos de publicidade para apoiar organizações globais sem fins lucrativos em seus esforços de arrecadação de fundos de fim de ano.

Sintonize e contribua ao vivo

Para inspirar ainda mais a nossa comunidade a celebrar a temporada de doações conosco, estaremos hospedando uma série de transmissões ao vivo, de 2 a 7 de dezembro, com a atriz Paloma Bernardi (@palomabernardi), a influenciadora digital Alexandra Gurgel ( @alexandrismos ) e o cantor Wesley Safadão (@wesleysafadao), em celebração às muitas maneiras que você pode contribuir e espalhar gentileza. A programação completa pode ser vista na página feita especialmente para a campanha na plataforma.

Quer você esteja doando o seu tempo ou apoio, o TikTok oferece muitas maneiras de contribuir e espalhar alegria. Você pode usar o nosso conjunto de ferramentas de doação, como nosso sticker de doação, para apoiar causas e instituições de caridade de seu interesse. Faça a diferença em sua comunidade ou apenas use esta oportunidade para espalhar boa vontade e fazer o bem. Afinal, é #TempoDeDoar.