Heinz e Gamers profissionais mapeiam locais tranquilos para matar a fome em jogos multiplayer

Quem é gamer sabe que comer enquanto joga online é o maior sufoco. Pensando nisso, a Heinz, marca do ketchup número 1 do mundo, pensou em dar uma forcinha para esses jogadores com a ação Hidden Spots. Grandes gamers da América Latina se juntaram à marca e mapearam spots tranquilos para garantir que a galera consiga fazer uma pausa para comer um burger com muito Ketchup Heinz em um processo de cocriação. Idealizada pela agência GUT, a ativação acontece entre os dias 3 e 7 de dezembro em jogos multiplayer e tem como objetivo engajar grande parte da comunidade gamer em prol desta ação.

Durante o dia 4 de dezembro, os mapas vão ser divulgados nas redes sociais de Heinz e na plataforma Twitch, num dia inteiro de streamings especiais oferecidos pela marca. A ação acontece simultaneamente também no México e Chile e, para ajudar os jogadores a encontrarem os lugares nos mapas ao vivo, a Heinz vai contar com os gamers brasileiros Rakin, DK, Yayahuz, Paranga e Olga, especialistas importantes dentro dos principais jogos multiplayer, como Counter Strike Global Offensive e Players Unknown Battlegrounds (PUB G). Para quem estiver ligado nas redes sociais da marca, serão distribuídos cupons do Rappi no valor de R$57.

“Fazer uma pausa para lanchar é uma das coisas mais legais dos jogos, porque é quando conseguimos nos conectar e ficar imersos no chat. Por isso, eu tento curtir o máximo a minha pausa e aproveito para me conectar com o público. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa ação com Heinz, porque ajudo a galera a escolher com qualidade momentos assim”, conta Igor “DK” Fernandes, jogador que participará da ação.

Clique aqui para conferir o teaser da ação.