Alpha7 vence a 2ª edição do Americas Elite League de PUBG MOBILE

Com 11 vitórias e 495 pontos, a Alpha7 é a campeã da 2° edição do Americas Elite League (AEL) de PUBG MOBILE, levando a premiação de R$ 10 mil. O torneio foi organizado e transmitido pela Level Up.

O 2º e 3º lugar foi preenchido pelos times brasileiros Rise eSports e INCO Gaming com 346 e 339 pontos, levando a premiação de R$ 6,5 mil e R$ 3,5 mil, respectivamente. A Rise, que no último dia do AEL ganhou duas quedas, também está representando o Brasil com a Alpha7 e a Black Dragons na PUBG MOBILE Global Championship, disputando o título de melhor time de PUBG MOBILE do mundo e o prêmio de US$ 1,5 milhões para o primeiro colocado.

A transmissão e apresentação foi produzida pela Level Up, com uso do estúdio no escritório em São Paulo, apresentado por NiceshoOt, Vespa, Pew3x e Imbatível. O AEL foi transmitido nos canais oficiais do PUBG MOBILE para Brasil no YouTube , Facebook e Twitch , e também nos canais oficiais de LATAM no YouTube , Facebook e Twitch .