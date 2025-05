Vendas da Buser explodem na Black Friday: 400 mil reservas em apenas uma semana

Com ofertas que chegaram a 90% de desconto na última sexta-feira, a Buser bateu a marca de 400 mil reservas vendidas na semana da Black Friday. O número é três vezes maior do que as vendas efetuadas na Black Friday do ano passado, evidenciando o aquecimento da economia e do setor turístico. Dessas reservas, mais de 80% foram para viagens que acontecerão até dezembro. Os trechos mais vendidos foram: São Paulo – Rio de Janeiro, São Paulo – Campinas, São Paulo – Belo Horizonte e Belo Horizonte – Rio de Janeiro.

O pico de tráfego no site da Buser ocorreu na quarta-feira à noite, logo após a exibição de um merchan inédito na TV Globo, durante a novela “Nos Tempos do Imperador”, fazendo alusão à Black Friday. Com base em recursos tecnológicos, a ação utilizou uma cena já gravada para apresentar um break contextualizado, em que a plataforma é citada como a solução do futuro – já que a trama se passa no século XIX.

A startup, que vem batendo recordes consecutivos de passageiros transportados mês a mês, está otimista com a retomada do turismo e a chegada do final do ano. Com mais de 600 mil passageiros transportados em outubro, a melhor marca desde o começo de sua operação, a plataforma acaba de bater 5,5 milhões de clientes cadastrados.