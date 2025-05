Aproveite o final de semana para curtir os hits mais badalados do Tik Tok

De acordo com um levantamento realizado pela consultoria alemã Statista, o Brasil é o segundo país que mais usa Tik Tok no mundo, atrás apenas da China, país da empresa que controla o aplicativo, a Bytedance. Em 2020, o aplicativo conhecido por permitir o compartilhamento de vídeos de curta duração, que podem ser editados com músicas, efeitos especiais, filtros e outros recursos, ganhou enorme popularidade e se consolidou. Ainda segundo a SensorTower, o Tik tok foi o aplicativo mais baixado durante a pandemia da Covid-19, com mais de 2 bilhões de downloads somente durante o primeiro trimestre do primeiro ano pandêmico.

A busca por distrair a mente e ocupar o tempo levou não só à criação de perfis criativos no Tik Tok, com dicas e curiosidades do Brasil e do mundo como também ajudou a viralizar músicas, inclusive internacionais, e que já viraram febre na boca dos usuários. Com isso, estabeleceu-se uma relação amistosa entre o poder interativo com a possibilidade de aprendizado e enriquecimento cultural, e o idioma inglês não está isento disso.

Uma pesquisa realizada pelo British Council, em parceria com o Instituto de Pesquisa Data Popular, apontou que apenas 5% da população brasileira fala inglês – sendo que apenas 1% dessas pessoas é fluente. Esses hits acabam ocupando um espaço importante na sociedade por fomentar o contato dos brasileiros com o idioma que é pouco dominado no país, exercendo um papel, de certa forma, de complemento educacional.

“Hoje em dia, um dos principais desafios dos pais é controlar o tempo de uso dos filhos no TikTok e nas demais redes sociais. Esse mar de conteúdos criativos possibilitado pelo app faz com que a preocupação seja amenizada e que os pais entendam que é possível aprender se divertindo”, explicou Augusto Jimenez, psicólogo e diretor da Minds Idiomas

As músicas internacionais, assim como todas as outras formas de contato com o idioma inglês, fazem com que crianças aprendam o idioma num ambiente divertido, que é o TikTok. Por ser um lugar de diversão e descontração, o aprendizado acontece de forma orgânica, o que ajuda na evolução dos pequenos na língua anglófona.

O meio musical alcançou um grande espaço na sociedade nos últimos tempos. A receita do Spotify, agora em 2021, atingiu a incrível marca de US﹩ 2,9 bilhões, um salto de 27% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. As vendas de anúncios aumentaram 75%, para quase US﹩ 375 milhões. O número de ouvintes ativos cresceu 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, para mais de 380 milhões. O mesmo vale para assinantes pagos, que agora chegam a 170 milhões. Esses números apresentados indicam que o Spotify pode ser a maior plataforma de streaming de música do mundo, o que é um

Priscila Ribeiro, especialista em marketing da Minds idiomas e criadora do perfil da empresa do tik tok dá 5 dicas de músicas que viralizaram no aplicativo e que podem ajudar a aprender inglês:

• Woman – Doja Cat

A música é da norte-americana Amala Zandile, de 26 anos, mais conhecida por seu nome artístico Doja Cat. A cantora, que já carrega outros hits no TikTok, como Need to Know e Say So, teve Woman ganhando força e viralizando por ser muito animada e dançante e por ter uma coreografia tão reproduzida pelos usuários, acumulando quase 2 milhões e meio de vídeos gravados com o áudio da música.

• Stay – Justin Bieber

A música que já foi reproduzida por mais de 8 milhões de vídeos no TikTok é do cantor e compositor Justin Bieber. A música animada tem sido usada em conteúdos que remetem a criatividade, viagens, realizações ou algo de sucesso. É comum vê-la em outros tipos de vídeos. Por ser animada, as pessoas acabam usando a criatividade e fazendo suas produções de acordo com a mensagem que deseja passar.

• Thats What I Want – Lil Nas X

A produção é do Montero Lamar Hill, conhecido por seu nome artístico Lil Nas X, cantor e compositor norte-americano e que despontou mundo afora com o viral Old Town Road. O artista também acumula outros hits, como Industry Baby e Montero (Call Me By Your Name), e teve Thats What I Want muito utilizada em vídeos com a vibe de aventura, viagens e situações que remetem a movimentos.

• Supalonely – Benee

A produção é da Stella Rose Bennett, conhecida por Benee, de apenas 21 anos. A cantora nasceu na Nova Zelândia e já acumulou prêmios como Single do Ano pela música Soaked, no New Zealand Music Awards, em 2019, e levou também prêmios de Artista do Ano, Melhor Artista Solo e Melhor Artista Pop Indie. Supalonely, do EP Stella & Steve, lançado em 2019, faz bastante sucesso em vídeos que envolvem calmaria, paz, tranquilidade, viagens e afins.

• Death Bed – Powfu