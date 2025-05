Heineken traz ao Brasil robô exclusivo que foi sucesso nos EUA

A Heineken® traz ao Brasil o robô B.O.T (Beer Outdoor Transporter), sucesso nos EUA, capaz de conduzir de forma autônoma um cooler com até 12 latas de cerveja. Os consumidores terão a chance de concorrer a um B.O.T exclusivo em uma promoção válida até 30/01/2022. A ação é destinada às pessoas maiores de 18 anos e as inscrições podem ser feitas dentro do aplicativo My Heineken®, por meio do cadastro de notas fiscais em compras de ao menos R﹩ 50,00 em produtos Heineken® ou Heineken® 0.0. A cada registro realizado, o usuário ganha um número da sorte para concorrer ao sorteio.