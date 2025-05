Novos Relatórios de Transparência e Centro de Transparência do TikTok

Estamos dando mais um passo em nosso compromisso com a transparência e responsabilidade com nosso Centro de Transparência online. O novo Centro de Transparência abrigará o histórico de todos os Relatórios de Transparência do TikTok já publicados, bem como os relatórios mais interativos daqui para frente, incluindo nosso Relatórios de solicitações de remoção de conteúdo H1 2021 publicados hoje.

Relatórios de Transparência do TikTok

Os Relatórios de Transparência do TikTok são importantes para nos mantermos responsáveis pelas ações que tomamos para assegurar nossa plataforma e proteger sua integridade. Para construir confiança por meio da transparência, começamos a divulgar relatórios em 2019 e continuamos a desenvolvê-los com divulgações de novos dados, mais aprofundados e pioneiros no setor, como o volume das remoções de contas de suspeitos por serem menores de 13 anos e o número de anúncios que rejeitamos por não atenderem aos nossos padrões.

Nossos relatórios de transparência incluem:

• Relatório de Aplicação das Diretrizes da Comunidade , que oferece uma visão trimestral das ações que tomamos para cumprir nossas Diretrizes da Comunidade e Termos de Serviço.

• Relatório de solicitações de informações , que fornece dados semestrais sobre as solicitações legais de informações do usuário que recebemos do governo e de agências de aplicação da lei e a natureza de nossa resposta.

• Relatório de solicitações de remoção por governos, que detalha as solicitações que recebemos semestralmente de agências governamentais para restringir conteúdo e todas as ações que tomamos como resultado.

• Relatório de solicitações de remoção de propriedade intelectual, que mostra o volume de avisos de remoção de conteúdo de direitos autorais e marcas registradas, além de nossa resposta semestral.

Coletamos feedback de organizações da sociedade civil e especialistas à medida que desenvolvemos novos formatos de relatório atualizados e colocamos suas sugestões em ação, introduzindo a capacidade de fazer download de dados em formatos legíveis por máquina. Além disso, nossos relatórios são agora muito mais visuais, com tabelas e gráficos interativos para melhor ilustrar os dados e nossas ações.

Nossos relatórios são publicados em 26 idiomas, incluindo árabe, bahasa indonésia, bahasa melayu, bengali, birmanês, dinamarquês, holandês, inglês, francês, alemão, hebraico, italiano, japonês, khmer, coreano, norueguês, polonês, português, espanhol, sueco, tailandês, chinês tradicional, turco, russo, urdu e vietnamita.

Nosso objetivo é fazer do nosso Centro de Transparência um local único para aprender sobre como o TikTok modera e recomenda conteúdo, desenvolve produtos e protege as informações dos usuários. As atualizações de hoje são uma continuação dessa meta e estamos ansiosos para compartilhar mais atualizações ao longo do caminho.

*por equipe TikTok