Gaules e Ronaldo lançam o Fenômenos Podcast

Contar histórias raras, extrair depoimentos inéditos e receber convidados que são considerados fenômenos em suas modalidades ou área de atuação. Estas são as premissas do novo podcast apresentado pelo streamer Gaules e pelo craque Ronaldo. Famosos em ambientes diferentes, um no campo digital e outro no campo de futebol, ambos possuem histórias incríveis de superação e feitos esportivos. Eles superaram obstáculos, venceram e se tornaram verdadeiros fenômenos conquistando enormes bases de fãs, que contam com muita sinergia.

Mesmo com pandemia e a distância geográfica entre os apresentados, a primeira temporada alternou episódios gravados presencialmente e com bate-papos remotos, mas sempre mantendo um tom divertido e irreverente.

O primeiro episódio da primeira temporada foi gravado no Museu do Futebol, em São Paulo e é um bate-papo apenas entre os dois hosts. Produzidos em alto padrão, os episódios irão ao ar no canal do Gaules e no canal do Ronaldo, ambos na Twitch. A primeira temporada terá 10 episódios e somente após a exibição ao vivo, os usuários poderão acompanhar os episódios no Youtube. Entre os entrevistados estão nomes como Neymar, Tiago Leifert e muitos outros fenômenos.

“É sempre uma honra conversar e trocar ideias com o Ronaldo. Adicionar um terceiro fenômeno na conversa traz muitas histórias e assuntos diferentes, em alguns casos são mundos diferentes, mas principalmente, tudo recheado de muitas risadas. Tudo que uma boa resenha deve ter”, comentou Gaules.

“Durante a pandemia, passei a jogar games com mais frequência e acompanhei muitas lives do Gaules. Foi aí que nasceu a ideia de me tornar um streamer. Lancei a Ronaldo TV e me aproximei muito do Gaules, ele se tornou um parceiro nos games. O podcast é resultado dessa conexão entre a gente e os episódios estão ficando sensacionais. Eu e o Gaulês sabemos deixar os convidados à vontade, afinal eles são nossos amigos. E é aí que saem as melhores resenhas”, explicou Ronaldo.

Com mais de três milhões de seguidores e picos de 343 mil dispositivos simultâneos, Gaules se tornou o canal da Twitch mais assistido globalmente em outubro. Atualmente, ele compete em dois prêmios, o Game Awards 2021 como melhor criador de conteúdo e em duas categorias no E-Sports Brasil, como Personalidade do Ano e Streamer do Ano.

Recentemente, Ronaldo lançou a Ronaldo TV, um canal na Twitch no qual o craque faz lives jogando games, comentando futebol e transmitindo eventos esportivos. O projeto é comandado pela holding ODDZ Network, lançada nesse ano, que pertence ao ex-atleta.