CESAR School lança a primeira especialização em gestão para organizações no mundo “figital”

A CESAR School lança para o ano letivo de 2022, a primeira edição da pós-graduação TEAL: Gestão para organização do futuro. A capacitação para liderança no mundo “figital” (físico, digital e social), com habilidades para conduzir as organizações aos próximos níveis do desenvolvimento organizacional. Inspirada no livro “Reinventando as Organizações”, de Frederic Laloux, a especialização busca proporcionar uma formação completa de competências interdisciplinares nas áreas de: tecnologia, economia, administração e liderança (TEAL). Além disso, o programa terá a orientação do professor extraordinário da CESAR School, cientista, pesquisador e um dos fundadores do Porto Digital e do CESAR, Sílvio Meira.

“Cada vez mais, os gestores das organizações do futuro precisam entender o mundo figital, formado por pessoas, espaços e dados, que são construídos na junção equilibrada do físico com o digital e orquestrado pelo social. Estamos falando de um mundo híbrido onde a rede de pessoas é um elemento fundamental independente de sua localização no espaço físico”, complementa Felipe Furtado, Diretor Executivo da CESAR School.

Voltada para novos líderes, sucessores e gestores preocupados com os novos modelos de negócios, a pós-graduação acontecerá de forma remota, durante um ano, com início em março de 2022 e com carga horária total de 360 horas. O curso tem como um dos diferenciais, proporcionar uma formação completa em áreas como tecnologia, economia, administração e liderança. Além disso, a especialização está conectada ao Porto Digital de Recife, ecossistema de empreendedorismo, considerado um dos maiores pólos de tecnologia e inovação do país.

Entre os objetivos da pós-graduação está o desenvolvimento de lideranças com um alto nível de consciência e o de construir organizações mais horizontais, com mais agilidade e poder de decisão distribuído, promovendo o entendimento mais atual sobre as tecnologias de informação e comunicação, os modelos de negócios de plataformas e a economia das redes de ecossistemas digitais.