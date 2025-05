Como fazer uma transmissão ao vivo em app de vídeos curtos

No cenário da pandemia, com mudanças nas formas de negócios e entretenimento, as transmissões ao vivo em redes sociais se tornaram populares. Seja para interagir com seguidores ou assistir ao artista preferido, as lives fizeram sucesso no mundo inteiro. O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, proporciona ainda mais interação e diversão na plataforma por permitir que os usuários façam transmissões ao vivo para seus fãs.

No ano passado, por exemplo, mais de 1,7 bilhão de sessões de streaming ao vivo feitas em todo o mundo foram hospedadas nos apps da Kuaishou, empresa desenvolvedora do Kwai. Uma das principais vantagens de realizar lives pelo aplicativo, que soma 45,4 milhões de usuários ativos na média mensal no Brasil, segundo a ComScore, é o alto poder de engajamento gerado por causa da interação em tempo real com o público.

Regras para acessar a live

Atualmente, para aproveitar o recurso da live no Kwai e se conectar ao vivo com a sua audiência é necessário ter mais de 18 anos, pelo menos 1.000 seguidores e um perfil ativo no aplicativo. Caso atenda às exigências, mas ainda não possua acesso à função, é possível solicitar a permissão pela Central de Ajuda: entre no seu perfil, clique em configurações > Central de Ajuda e mande uma mensagem.

Para que tanto usuários quanto marcas possam explorar mais e melhor os recursos e benefícios das transmissões ao vivo, o Kwai preparou algumas dicas valiosas sobre como fazer live dentro do app. Confira:

Como iniciar uma transmissão?

Abra o aplicativo e toque no ícone de criação na parte inferior da tela

2. Selecione “Ao Vivo” no menu

3. Vá para “Configurações” – Aqui é importante ajustar todos os detalhes antes de iniciar a transmissão.

Ao clicar no três pontinhos no canto inferior direito surgirão mais opções de ferramentas para serem usadas durante a transmissão:

Filtro: Recurso para melhorar a cor e a imagem do vídeo;

Recurso para melhorar a cor e a imagem do vídeo; Embelezar: Para alterar a aparência do rosto;

Para alterar a aparência do rosto; Magia: Para obter efeitos divertidos;

Para obter efeitos divertidos; Espelho: Para espelhar a imagem da câmera;

Para espelhar a imagem da câmera; Virar: Para trocar a câmera que está sendo utilizada (traseira ou frontal);

Para trocar a câmera que está sendo utilizada (traseira ou frontal); Responder: Para interagir com a audiência do chat por meio de comentários;

Para interagir com a audiência do chat por meio de comentários; Música: Para usar uma música de fundo durante a live;

Para usar uma música de fundo durante a live; Presentes: Para saber quem são os espectadores que enviaram presentes durante a live.

Ao clicar no símbolo da imagem acima aparecerão opções de compartilhamento para utilizar durante a transmissão.

Durante a transmissão, também é possível permitir que os espectadores enviem solicitações para participar via áudio ou vídeo na live. Para aceitar alguma solicitação enviada basta selecionar a partir de uma lista dos espectadores que enviaram o pedido. Para isso, clique no ícone de telefone verde ao lado do nome do usuário para admiti-lo na live.

Para enviar uma solicitação para participar da live de alguém basta clicar no ícone.

É só clicar em “Chat de vídeo” para enviar a solicitação.

Pronto. Viu como é fácil? Agora é só começar!

Além disso, o Kwai terá uma página especial na plataforma com mais conteúdos de dicas sobre as funcionalidades do app, para incentivar os usuários a também compartilharem as suas edições e dar um up em seus vídeos com a hashtag #TutoriaisdoKwai.