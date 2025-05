TVs QLED vendidas até a Black Friday podem evitar descarte de quase 1 milhão de pilhas no meio ambiente

O compromisso da Samsung em reduzir o impacto ao meio ambiente faz parte da essência da marca. Do início do ano até a Black Friday, por exemplo, as TVs da linha QLED vendidas no Brasil vão evitar o descarte de, aproximadamente, 1 milhão de pilhas que seriam utilizadas nos controles remotos¹. Isso só é possível pois os modelos fabricados a partir deste ano vêm com o controle remoto Solar Cell, que é alimentado por energia solar e pode ser recarregado por luz interna, luz externa ou via USB. Além disso, a marca inovou o processo de fabricação desses controles, utilizando 24% de material reciclado² em toda a linha 2021.

“A Black Friday deste ano confirmou ainda mais a confiança dos consumidores na Samsung. Além de oferecer produtos com tecnologias que deixam suas casas mais inteligentes e conectadas, garantindo uma maior conveniência no dia a dia, a preocupação com sustentabilidade seguiu como um fator essencial para a marca, totalmente associada à visão moderna e cada vez mais atenta dos consumidores de hoje”, afirma Gustavo Assunção, vice-presidente da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Embalagens sustentáveis em todas as linhas de TVs

Ao anunciar sua visão “Going Green” em 2021, a Samsung estabeleceu como meta diminuir a emissão de gases de efeito estufa durante todo o ciclo de vida de seus produtos, para utilizar mais materiais reciclados e incentivar a redução do consumo de energia. Em 2020, a Samsung já havia anunciado embalagens ecológicas na linha de TVs Lifestyle, mas, em 2021, reforçou seu compromisso ao incorporá-las em todas as TVs a partir da linha Crystal UHD.

Além de reduzir o texto e as imagens gráficas, a tinta à base de óleo da impressão em cores foi eliminada das caixas. Para completar, as novas embalagens podem ser transformadas em utensílios domésticos, como brinquedos, casa para animais de estimação e porta-revistas.

