Eternos Protagonistas é campeão da 4ª Edição do CBOLÃO

Temos um novo Campeão! Os “Eternos Protagonistas”, foram os campeões da 4ª edição do CBolão, maior competição beneficente de League of Legends do mundo. O torneio foi criado pelo ex-jogador profissional e produtor de conteúdo, Gustavo “Baiano” Gomes e produzido em parceria com a Webedia Brasil, multinacional digital de marcas e serviços de entretenimento. Na final neste domingo (5), a equipe formada por Keio, Nicklink, Courtesy, Daenerys e Hanabi derrotou a Full Clear, time também de MonoChampions, por 2 a 0, levou 50 mil reais e o título da competição. A grande final foi recheada de emoções, tendo um pico de audiência de mais de 101 mil espectadores simultâneos, que curtiram e se divertiram durante toda a transmissão do torneio na live do Baiano.

Para Baiano, poder realizar mais uma edição do CBOLÃO e ainda poder contar com o apoio de empresas gigantes do mercado reforça o trabalho que vem sendo feito na consolidação do evento. “Essa final foi IMORAL!!! Contar pela primeira vez com a parceira da Riot mostra que trilhamos o caminho certo. Estamos muito felizes com todos os resultados positivos que o CBOLÃO tem apresentado, isso mostra que o cenário abraçou nossa ideia de fazer um produto da comunidade para a comunidade. Quero agradecer a todos que acompanharam e nos ajudaram a fazer mais um CBOLÃO histórico. A gente vem evoluindo a cada edição e o público pode esperar que vamos surpreender e trazer mais novidades para as próximas edições”, finaliza Baiano.

A Seara, patrocinadora Master desta edição, e a Oi participaram das transmissões com branding e integração da marca, aparecendo no countdown inicial, showmatch do intervalo, chaveamento e placar, entre outras inserções. Já Samsung teve sua marca presente no game overlay, melhores momentos e VT veiculado durante a transmissão.

Ao todo, mais de 500 times se inscreveram para a competição. Além de seis times convidados, o campeonato teve duas vagas abertas ao público, sendo uma pelo Qualificatório “MonoChampions”, onde cada jogador escolheu e utilizou apenas um campeão durante toda a competição e a segunda definida através de um Qualificatório Aberto, onde qualquer jogador pôde inscrever o seu time. Os campeões dos qualificatórios abertos garantiram vaga na fase final, além de R$ 5 mil reais para cada time. Diferentes das outras edições, desta vez a fase final foi disputada no formato dupla eliminação, também conhecido como ”double-elimination”. O evento contou com duas chaves a ”upper” e ”lower” brackets, ou seja, lados superiores e inferiores. As equipes que perderem sua primeira partida caíram para a chave inferior e ganharam uma segunda chance para avançar. No total, o torneio distribuiu R$ 60 mil reais em premiação.