Natal Inteligente com a Intelbras

Intelbras , indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias, preparou uma lista com dicas de produtos tecnológicos de alta qualidade que vão deixar a casa e a rotina de todos mais inteligente, animada e dinâmica.

A menos de 20 dias do Natal, chegou a hora de pensar nos presentes da família e dos amigos. Para tornar essa tarefa mais fácil, a empresa listou alguns produtos da linha Izy que transformam qualquer residência em uma casa inteligente e conectada. Há desde opções mais econômicas até produtos mais sofisticados. Confira abaixo:

Lâmpada smart – EWS 410

A lâmpada smart EWS 410 é uma ótima opção para quem deseja personalizar um ambiente gastando pouco, ela é controlada remotamente pelo aplicativo gratuito Izy Smart e conta com funções como: mudança da intensidade da luz, dimerização, agenda, cronômetro, além do recurso “música” que ao ser ativado, usa o microfone do celular para fazer com que a lâmpada pisque seguindo o som reproduzido no ambiente.

Preço sugerido: R$ 109,90

Interruptor smart – EWS 101 I

Uma excelente escolha de presente para aquela pessoa que está sempre viajando ou fica muito tempo fora de casa. O EWS 101 I é um interruptor smart Wi-Fi para iluminação, controlado remotamente pelo aplicativo Izy Smart. Com ele é possível simular presença enquanto estiver viajando, ajustar as lâmpadas para acender ao entardecer ou programá-las como despertador.

Preço sugerido: R$ 134,90

Roteador ACtion RG 1200

Produto com tecnologia AC, que permite múltiplas conexões ao mesmo tempo. Promove mais velocidade e estabilidade nas frequências 2,4 GHz (até 300 Mbps) e 5 GHz (até 867 Mbps) para compartilhar conteúdos nas redes sociais, assistir filmes, e jogar online.

Preço sugerido: R$ 323,90

Câmera de segurança smart – IZC 1003

Uma ótima dica de presente para aquele amigo que tem pais idosos, crianças ou até mesmo um pet e quer sempre ficar de olho no que está acontecendo, a câmera Wi-Fi é um presente perfeito. Sua tecnologia possibilita a automação dos ambientes pelo aplicativo gratuito Izy Smart, além de contar com imagens em altíssima resolução (Full HD), visão noturna e áudio bidirecional (é possível ver, ouvir e se comunicar com quem está no ambiente monitorado).

Pode ser integrada com outros produtos da linha Izy.

Preço sugerido: R$ 369,90

IZY Play – Smart TV Box

Para que gastar dinheiro com uma TV nova? O Smart Box TV transforma qualquer televisor, inclusive as TVs de tubo (é só ter saída de vídeo HDMI e A/V) em uma Smart TV. Seu poderoso processador Quad-core roda vídeos sem travamentos e oferece qualidade de imagem Full HD, com acesso às principais plataformas de streaming como Netflix e Youtube.

Preço sugerido: R$ 399,90

Luminária Solar Integrada – SLI 1600

A luminária solar integrada – SLI 1600, é o produto ideal para quem procura por uma luminária externa versátil, com instalação simples e prática, pois não precisa de estrutura de tubulação, fios e conexão com a rede elétrica para funcionar (apenas luz solar).

Preço sugerido: R$ 449,90

IZY Speak – ISS 102 A

O “Izy Speak!” é um alto-falante inteligente com assistente de voz Alexa. Com ele é possível reproduzir músicas, acessar notícias e ter controle de dispositivos inteligentes conectados, tudo isso via comando de voz e com a versatilidade de um produto com bateria interna.

Preço sugerido: R$ 534,90

Videoporteiro smart – IVW 3000+

Para aquela pessoa festeira que sempre recebe muitos amigos em casa ou acaba fazendo várias compras pela internet o videoporteiro smart permite atender, visualizar, conversar e abrir a fechadura de onde você estiver pelo aplicativo gratuito Izy Smart. Com ele é possível fazer a integração junto a outros dispositivos IoT da linha Izy, como por exemplo, conectá-lo à lâmpada EWS 410 para que o ambiente seja iluminado assim que o videoporteiro for acionado.

Preço sugerido: R$ 799,90

Kit Twibi Giga+ – Roteador Wi-Fi 5 Mesh

O Kit Twibi Giga+ proporciona conexão Wi-Fi mais estável e de longo alcance, a partir da tecnologia Mesh, ele é perfeito para quem mora em casa grande e valoriza a qualidade de internet. Ele ainda facilita a instalação de dispositivos de casa inteligente, com o assistente IoT, disponível no aplicativo gratuito Wi-Fi Control Home da Intelbras.

Preço sugerido: R$ 815,90

Sistema de segurança smart – ISS 1001

Tranquilidade e segurança na palma da mão. Fácil de configurar pelo aplicativo gratuito Izy Smart, o ISS 1001 monitora, alerta e notifica quando ocorre algo inesperado em casa.

(Vale destacar que os itens também podem ser vendidos de forma avulsa: sirene, sensor de abertura, hub e sensor de movimento).

Preço sugerido: R$ 999,90

Fechadura digital smart – IFR 7000

Praticidade e segurança na residência nunca é demais, por isso a fechadura smart de embutir com maçaneta é o presente ideal para o Natal. Ela permite o registro de até 100 biometrias, 100 tags, 9 senhas e acesso pelo aplicativo gratuito Izy Smart. Com ela é possível criar comandos para automatizar a casa, como: acender as luzes, ligar a TV e o ar-condicionado, entre outros.

Para utilizar as formas de abertura e o gerenciamento remoto é necessária a sincronização com o hub de automação smart ICA 1001 (vendido separadamente).

Preço sugerido: R$ 2.059,90