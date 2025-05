Roteador com tecnologia Mesh que elimina as chamadas “zonas de sombra” é lançado no Brasil pela Mercusys

Mercusys , uma das principais fabricantes mundiais de dispositivos de rede, apresenta seu novo lançamento para o Brasil: o roteador Wi-Fi Halo H50G. Com a inovadora tecnologia Mesh, cujo acesso acontece por meio de dois ou mais módulos conectados que distribuem o sinal de forma a constituir uma rede poderosa, ela associa os aparelhos e consegue cobrir toda a extensão de uma residência sem perda de potência. Assim, ao eliminar as chamadas “zonas de sombra” ela proporciona uma conexão Wi-Fi de alta qualidade. O dispositivo já pode ser encontrado com preço sugerido de R$ 560,00 para o pack de duas unidades e R$ 790,00 para o de três, e segue a missão da Mercusys de oferecer a seus clientes produtos de ponta a preços acessíveis.

O roteador que chega ao país conta com duas unidades Halo responsáveis por formarem uma rede Wi-Fi única. Quando distribuídas estrategicamente pela residência, elas cobrem até 350m² e são ideais para ambientes com diversos cômodos, andares e alto consumo de internet. Isso porque, devido ao roaming contínuo, os usuários conseguem alternar automaticamente a conexão de seus dispositivos entre as unidades Halo conforme transitam pela casa. Assim, os roteadores distribuem de forma inteligente e contínua o sinal de internet para os aparelhos conectados.

Outro diferencial do roteador da Mercusys está em sua velocidade: com Wi-Fi dual band de até 1.9 Gbps, as unidades Halo permitem a conexão de mais de 100 dispositivos como smartphones e notebooks. O Halo H50G também apresenta portas Gigabit e faz uso total da banda larga da operadora ao transferir dados para dispositivos em velocidades até dez vezes mais rápidas que as tradicionais portas Ethernet.

Com a tecnologia MU-MIMO, o novo kit de roteadores da Mercusys permite também a transmissão simultânea de dados de e para vários dispositivos, além de contar com o direcionamento de sinal Wi-Fi para aqueles que estão consumindo mais dados através do Beamforming. A tecnologia presente no roteador detecta quais aparelhos na rede estão precisando de mais sinal e faz uma distribuição inteligente de dados na rede. Desta forma, mesmo quando distantes ou com sinal fraco, as unidades Halo lovalizam smartphones, Smart TVs e notebooks e concentram a intensidade do sinal Wi-Fi neles, tornando sua conexão mais estável.

De fácil configuração, o Halo H50G pode ser instalado com a ajuda do aplicativo Mercusys encontrado no Google Play e Apple Store. Basta acessar o aplicativo em seu celular e seguir as instruções na tela para configurar a rede Mesh em poucos minutos.

O Halo H50G e os demais dispositivos da Mercusys podem ser encontrados nas prateleiras das maiores lojas físicas e marketplaces do Brasil.

Confira a ficha técnica completa do Halo H50G:

• Rede Unificada – Com tecnologia de Mesh avançada, as unidades Halo trabalham juntas para formar uma única rede com um nome de Wi-Fi e uma senha.

• Roaming Contínuo – Alterne automaticamente entre as unidades Halos conforme você se move pela casa, sempre obtendo o melhor sinal para desfrutar das conexões mais rápidas para todos os seus dispositivos.

• Cobertura em Toda Casa – Cobertura de até 350 m² com Wi-Fi de alta velocidade, eliminando zonas de sombra WiFi em sua casa.

• Wi-Fi dual-band de 1.9 Gbps – O Halo H50G oferece conexões rápidas e estáveis ​​para mais de 100 dispositivos com velocidades de até 1.900 Mbps e funciona com os principais provedores de serviços de Internet (ISPs) e modems.

• Aplicativo – Use o MERCUSYS App para configurar e gerenciar seu Wi-Fi rapidamente.

• Portas Full Gigabit – 3× portas Gigabit por unidade Halo para conexões com fio ultrarrápidas