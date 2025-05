Projeto BINGO, radiotelescópio inédito no Brasil, será inaugurado oficialmente na próxima terça-feira (14)

O radiotelescópio Bingo, projeto inédito brasileiro que visa explorar detalhes ainda desconhecidos no Universo, será inaugurado oficialmente no palácio do governo da Paraíba na próxima terça-feira (14), às 9h. O evento contará com a presença do coordenador do Projeto Bingo, Elcio Abdalla, do governador da Paraíba, João Azevêdo, além de entidades de Educação como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e parceiros do Projeto.



A cerimônia evidencia o apoio do governo da Paraíba na Pesquisa e Ciência brasileira, através de possíveis descobertas do Projeto BINGO ao país. “O evento é essencial para o radiotelescópio já que deixa de ser apenas científico e o torna público e acessível para todo o país”, pontua Abdalla. A cerimônia evidencia o apoio do governo da Paraíba na Pesquisa e Ciência brasileira, através de possíveis descobertas do Projeto BINGO ao país. “O evento é essencial para o radiotelescópio já que deixa de ser apenas científico e o torna público e acessível para todo o país”, pontua Abdalla. Investimento O projeto tem como maior financiadora a Fapesp, o governo da Paraíba através da Fapesq e da Secretaria da Educação, e a Universidade de Yangzhou da China com o governo Chinês, além do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e, possivelmente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Observação do céu no sertão paraibano O radiotelescópio refere-se às Oscilações Acústicas Bariônicas- sigla BINGO, que visa explorar fenômenos desconhecidos no Universo – como a matéria e energia escura, além de rajadas rápidas de rádio.

Está sendo instalado na cidade de Aguiar, localizada no Vale do Piancó, no estado da Paraíba, escolhido por conta da baixa poluição eletromagnética e da colaboração da Universidade Federal de Campina Grande.

O Projeto tem previsão de funcionamento no segundo semestre de 2022.