Homem-Aranha: Sem Volta para Casa irá pousar nos campos de batalha de PUBG MOBILE

A loucura dos multiversos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa está chegando na próxima grande atualização de PUBG MOBILE. Pela primeira vez na história da franquia, os jogadores poderão vestir o clássico macacão vermelho do herói e confirmar que grandes poderes trazem grandes responsabilidades para o squad.

Os canais oficiais do PUBG MOBILE já haviam dado uma dica sobre o que estaria por vir nos próximos dias e os fãs já especulavam uma possível colaboração com a nova aventura do melhor amigo da vizinhança. Os jogadores poderão resgatar um graffiti exclusivo do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa gratuitamente dentro do jogo, que ficará disponível por tempo limitado.

A colaboração com o novo blockbuster da Marvel Studios vem numa sequência de grandes parcerias seladas pelo PUBG MOBILE. A mais recente atualização 1.7 contou com um evento especial de Arcane, série animada de League of Legends disponível na plataforma de streaming Netflix.

O filme, que estreia na próxima sexta-feira (17), se tornou a maior pré-venda brasileira em 24h no site Ingresso.com. Nos EUA, o ritmo também segue forte segundo dados do site Fandango.

Mais detalhes sobre a atualização 1.8 do PUBG MOBILE chegará em breve, por isso fique atento as redes sociais oficiais no Facebook , Instagram , Twitter , Tiktok e YouTube .