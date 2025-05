Os melhores games da EA presentear neste Natal

Ao preparar suas listas de presentes para as festas de fim de ano, certifique-se de conferir as novidades da Electronic Arts, que publicou alguns dos jogos mais cobiçados do ano, incluindo Battlefield™ 2042, Apex Legends™, FIFA 22, It Takes Two e The Sims™ 4.

Existe algo para cada lista de presentes, incluindo:

Os melhores jogos do ano: Battlefield™ 2042, Apex Legends™, It Takes Two, Mass Effect™ Legendary Edition

Melhores jogos indies: It Takes Two, Knockout City™, Lost in Random™

Melhores jogos para amantes de esporte: NHL 22, FIFA 22, Madden 22, Knockout City™, F1® 2021

Jogos para amantes do cinema: It Takes Two, Lost in Random™, Star Wars™: The Old Republic™

Jogos para a geração Z em sua vida: The Sims™ 4

A lista completa (em ordem alfabética) está abaixo:

Nome do jogo: Apex Legends™

Desenvolvedora: Respawn Entertainment

Data de lançamento: 04 de fevereiro de 2019

Plataformas: Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, and PC via Steam®

Descrição: Apex Legends™ é um jogo Battle Royale gratuito, onde cada Lenda tem suas próprias habilidades únicas. Junte forças com outras pessoas, combinando suas habilidades e forme o esquadrão definitivo. Apex Legends™ está sempre evoluindo e também oferece batalhas de arenas 3×3, e constantemente introduzindo modos de tempo limitado e aquisições. Embora o jogo seja gratuito, fãs do jogo podem criar edições especiais de Apex Legends™ para desbloquear visuais para suas Lendas favoritas, incluindo Bangalore, Mirage, Gibraltar, Pathfinder, Octane e mais!

Nome do jogo: Battlefield™ 2042

Desenvolvedora: DICE

Data de lançamento: 19 de novembro de 2021

Plataformas: PlayStation®4, Microsoft Windows, Xbox Series X|S, PlayStation®5, Xbox One

Descrição: Battlefield™ 2042 marca a volta da icônica guerra total à franquia. Adapte e supere campos de batalha que mudam dinamicamente com a ajuda de seu esquadrão e um arsenal de ponta. Com suporte para 128 pessoas*, prepare-se para uma escala sem precedentes em ambientes vastos. Enfrente experiências massivas, desde modos multiplayer atualizados, como Conquista e Ruptura, até a totalmente nova Battlefield™ Hazard Zone.

Nome do jogo: F1® 2021

Desenvolvedora: Codemasters

Data de lançamento: 16 de julho de 2021

Plataforma: Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, e PC via Steam®

Descrição: A Codemasters e a Electronic Arts Inc. dão as boas-vindas a jogadores e jogadoras à elite das corridas de Formula 1® em F1® 2021, agora disponível para Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One e PC via Steam®. O mais recente lançamento da prestigiada série F1® apresenta as equipes, pilotos e circuitos para o 2021 FIA Formula 1® World Championship e traz um novo modo história, modo carreira expandido com opção para duas pessoas e três novos circuitos, Portimão, Imola, e Gidá*, disponível para todo mundo gratuitamente como conteúdo pós-lançamento.

Nome do jogo: FIFA 22

Desenvolvedora: EA Vancouver

Data de lançamento: 05 de outubro de 2021

Plataforma: Xbox Series X|S, Google Stadia, PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch™, Xbox One, PC

Descrição: O FIFA 22 oferece a experiência de futebol mais realista, fluida e responsiva de todos os tempos, graças à nova tecnologia de jogo HyperMotion em plataformas de próxima geração. Apresentando inovação em todos os modos de jogo, incluindo Torneios Arcade do VOLTA FOOTBALL, novíssimos Heróis do FIFA Ultimate Team™ e muito mais, FIFA 22 é a melhor representação do poder do futebol já vista até hoje.

Nome do jogo: It Takes Two

Desenvolvedora: Hazelight Studios

Data de lançamento: 26 de março de 2021

Plataforma: PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows

Descrição: Dos criadores da premiada aventura cooperativa A Way Out, embarque em uma jornada totalmente nova e louca em It Takes Two, um jogo de aventura de plataforma inovador criado exclusivamente para ser jogado de forma cooperativa. Jogue como o casal conflitante Cody e May, dois humanos transformados em bonecos por um feitiço mágico, que, presos em um mundo fantástico onde a imprevisibilidade se esconde em cada esquina, são relutantemente desafiados a salvar seu relacionamento fragmentado. Em It Takes Two, quem joga trabalha junto em uma grande variedade de desafios de jogo alegres e perturbadores. Com habilidades de personagem conectadas em cada novo nível, uma abundância de obstáculos inesperados e momentos hilariantes e sinceros, fãs vão trilhar seu caminho através de uma experiência de jogo metafórica e única. Sendo o último lançamento cooperativo do estúdio premiado e líder da indústria Hazelight, It Takes Two leva jogadores e jogadoras em uma jornada selvagem e maravilhosa onde apenas uma coisa é certa: somos melhores juntos.

Nome do jogo: Knockout City™

Desenvolvedora: Velan Studios

Data de lançamento: 21 de maio de 2021

Plataforma: Nintendo Switch™, PlayStation®4, Microsoft Windows, Xbox Series X|S, PlayStation®5, Xbox One

Descrição: Knockout City™ é um emocionante jogo multiplayer baseado em equipe que oferece ação inspirada no jogo de queimada. Aliás, é mais do que queimada, é um combate de queimada. Com a intensa emoção da competição e o humor e o absurdo encontrados apenas nesse esporte, Knockout City™ desafia combatentes a encarar uma experiência de jogo acelerada repleta de seu próprio estilo único. Quem joga Knockout City™ vai descobrir ambientes interativos enquanto compete em seu caminho através de cinco mapas multiplayer cheios de ação e seis tipos diferentes de bola. É possível também virar bola e se tornar sua própria arma para ser lançada por colegas de equipe em partidas de ritmo acelerado. Com crossplay e progressão cruzada, até 32 pessoas podem se unir em várias plataformas para formar as equipes, e até mesmo alternar entre plataformas com o progresso intacto, para derrotar equipes rivais e receber a coroa de melhor do jogo. Personagens e equipes são altamente personalizáveis, permitindo que quem tem estilo mostre seus looks exclusivos com centenas de itens cosméticos e níveis de progressão, incluindo roupas, penteados, planadores, provocações, efeitos de nocaute e muito mais.

Nome do jogo: Lost in Random™

Desenvolvedora: Zoink Games

Data de lançamento: 10 de setembro de 2021

Plataforma: PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows

Descrição: A EA Originals e o premiado estúdio sueco de jogos Zoink dão as boas-vindas ao mundo de Lost in Random™, uma aventura de ação inspirada em contos de fadas góticos! Oficialmente selecionado no Tribeca Festival 2021 e vencedor do prêmio de melhor jogo indie na gamescom 2021, Lost in Random™ é um jogo de ação e aventura solo que leva fãs através do reino de Random enquanto lutam para ter sucesso neste mundo imprevisível e em constante mudança. Em Lost in Random™, jogadores e jogadoras irão caminhar pelas misteriosas ruas de paralelepípedos do Reino de Random, onde encontrarão imprevisíveis habitantes e assumirão missões corajosas, embarcando em uma jornada com Even e seu companheiro Dicey para tentar, através das probabilidades dos dados, quebrar a maldição de Random. Por meio de uma mistura única de aventura baseada na história, batalhas de dados explosivas, táticas de congelamento do tempo e muito mais, jogadores e jogadoras irão aprender rapidamente a se adaptar ou morrer enquanto lutam dentro de arenas de jogos de tabuleiro gigantes que mudam a cada lançamento de dados!

Nome do jogo: Madden NFL 22

Desenvolvedora: EA

Data de lançamento: 10 de agosto de 2021

Plataforma: PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows, Google Stadia

Descrição: Madden NFL 22 é a mais nova edição da franquia de jogos EA Sports Madden, que dá as boas-vindas a uma série de melhorias, incluindo todos os novos recursos da Franquia, como gerenciamento de equipe, uma engine de cenários aprimorada e estratégia semanal. Quem joga agora pode compartilhar o progresso do avatar e a classe do jogador entre Face of The Franchise e The Yard com progressão unificada, bem como ajustar os Superstar X-Factors nos intervalos pela primeira vez no Ultimate Team.

Nome do jogo: Mass Effect™ Legendary Edition

Publisher: EA

Data de lançamento: 14 de maio de 2021

Plataforma: PC, Xbox One, PlayStation®4 com compatibilidade para Xbox Series X|S e PlayStation®5

Descrição: Reviva a lenda de comandante Shepard, soldado de elite da galáxia, em Mass Effect™ Legendary Edition, apresentando o premiado conteúdo base de jogo solo e as mais de 40 DLCs de história, armas e pacotes de armadura de Mass Effect™, Mass Effect™ 2 e Mass Effect™ 3. A trilogia icônica é aprimorada com lindos 4K Ultra HD com visuais HDR, um Mass Effect™ original modernizado e muitas melhorias de experiência. Esta é a maneira essencial de experimentar a ação cinematográfica de tirar o fôlego e a narrativa interativa da aclamada ópera espacial.

Nome do jogo: NHL™ 22

Desenvolvedora: EA Vancouver

Data de lançamento: 15 de outubro de 2021

Plataformas: PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One

Descrição: Com a tecnologia Frostbite, o EA SPORTS NHL™ 22 para PlayStation®5 e Xbox Series X|S recebe tratamento de superstar. Pela primeira vez, experimente a EA SPORTS NHL em um dos motores de jogo mais poderosos da indústria, trazendo detalhes visuais incomparáveis para cada tacada, movimento e finalização ao gol. O Superstar X-Factors permite que você sinta a personalidade e o poder dos superstars da NHL com um sistema de habilidade totalmente novo que revela as habilidades exclusivas dos jogadores de elite da liga. Autênticos nas habilidade e estilo do jogador real, as estrelas da NHL realmente ganham vida no EA SPORTS NHL 22, tornando seu tempo no gelo mais influenciador do que nunca.

Nome do jogo: The Sims™ 4

Desenvolvedora: Maxis e EA

Data de lançamento: 2 de setembro de 2014

Plataformas: PC e Mac via Origin™ e Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One

Description: Lançado originalmente em 2014, The Sims™ 4 é um jogo de simulação social desenvolvido pela Maxis e publicado pela Electronic Arts. Desde o lançamento da franquia em 2000, The Sims™ vendeu quase 200 milhões de cópias em todo o mundo e é uma das séries de videogame mais vendidas de todos os tempos. The Sims™ 4 lança continuamente Pacotes de Expansão, Pacotes de Jogo, Coleções de Objetos e agora Kits, todos oferecendo conteúdo temático para Sims em vários níveis de complexidade. Com The Sims™ 4, as pessoas são encorajadas a expandir seus mundos com uma infinidade de opções de criação de personagens e ferramentas de construção de casas, bem como simulações mais profundas no jogo que incluem emoções e sistemas de personalidade para os Sims.

The Sims™ 4 Vida Campestre é o mais recente Pacote de Expansão do jogo, lançado em julho de 2021, oferecendo a jogadores e jogadoras a oportunidade de vivenciar uma existência pastoral na idílica cidade de Avelândia do Norte. Sims em busca de uma mudança de ritmo podem aproveitar a vida em uma vila aconchegante, cultivar seus próprios produtos, criar e fazer amizade com animais e experimentar novas maneiras de se conectar com a natureza.

Nome do jogo: Star Wars™: The Old Republic™

Desenvolvedora: EA

Plataforma: Microsoft Windows PC

Descrição: Star Wars™: The Old Republic™ é um MMORPG gratuito que coloca jogadores e jogadoras no centro de sua própria saga de história. É possível se tornar um Jedi, Sith, Bounty Hunter ou um dos muitos outros papéis icônicos de Star Wars™ na galáxia muito, muito distante, mais de três mil anos antes dos filmes clássicos. Fãs de Star Wars™ terão a oportunidade de experimentar a história premiada de Star Wars™: The Old Republic™ em Legacy of the Sith nesta temporada de fim de ano no PC via SWTOR.com e Steam®, dando início à celebração do 10º aniversário que ocorrerá ao longo de 2022 e apresentar novos conteúdos, eventos, atualizações e muito mais. A jogabilidade e os gráficos revisados, sistemas de classes e itens redesenhados e uma série de atualizações de melhoria de experiência tornam agora o melhor momento fãs que recém chegaram e de longa data entrarem em ação e criarem sua própria história única de Star Wars™.