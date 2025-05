Banco do Brasil inaugura suas operações no Metaverso

Banco do Brasil está no metaverso, com ações do mundo real transportadas para a cidade virtual do “Complexo”, servidor de RolePlay. Quem vai contar as novidades em primeira mão será o Squad BB, representado por Ana Xisdê e Pimpimenta, com apresentação de David Tavares, nesta segunda-feira, 13, às 20h, durante uma super live no canal da Twitch do BB.

Como spoiler, é possível adiantar a existência de um produto voltado para inteligência em investimentos, que vem de encontro à geração conectada em tendências e novidades e que busca soluções para integrar a sua vida. No game, o jogador poderá abrir contas e receber benefícios para seu personagem. Também serão ofertados empregos, como o de abastecedor de caixa eletrônico, com a responsabilidade de trabalhar com remessas de valores, inclusive, dirigindo o carro forte, exatamente como na vida real. O “Complexo” conduz o gamer na criação de um edifício do Banco do Brasil, com base na sede existente, em Brasilia, e promove um tour virtual pelo prédio histórico que abriga o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB-RJ), acompanhando de perto a exposição “Egito Antigo”. Mas o jogo oferece muito mais.

A Game Box, carreta gamer do BB, que vem rodando o Brasil inteiro, vai marcar presença no servidor, prometendo agitar as ruas da comunidade.

Nas praias e outdoors da cidade virtual, o jogador vai se deparar com a gestora BB DTVM. “Na criação de estratégias já temos essa pegada, estreando fundos diferenciados na indústria como o BB Ações Games, o BB Ações US Biotech BDR Nível I e o BB Ações Agro. Estar junto com o BB em uma ação direcionada ao universo dos games agrega valor à gestora, nos posicionando como uma empresa transformadora que proporciona experiências únicas para essa nova geração. Além disso, é uma excelente oportunidade para trabalharmos o conceito de educação em investimento tão importante para o público e a sociedade em geral”, afirma Isaac Marcovistz, gerente executivo de produtos, comunicação e marketing da BB DTVM.

A BB DTVM é uma empresa do Banco do Brasil líder na gestão de fundos de investimento com 35 anos de experiência. A participação da gestora no game, que inclui uma escola de surfe, reforça a busca por inovação para a marca, que atualmente patrocina as atletas olímpicas do surfe Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima, além da surfista cearense Juliana dos Santos.

Para Tadeu Figueiró, gerente Executivo do Banco do Brasil, o BB inova ao “inaugurar” seu espaço no jogo, o que favorece a conexão entre banco e cliente: “Esse ambiente virtual que interage com elementos do mundo real, amplia a nossa plataforma de eSports ao tratar de dinheiro, de investimento e de simulação de situações presenciais dentro da realidade virtual. É mais um passo para a construção do futuro de uma instituição bicentenária e ávida pelas inovações que proporcionam experiências colaborativas e imersivas.”

Sobre o “Complexo”

O “Complexo” é um servidor de RolePlay criado pela organização de eSports do Fluxo e gerenciado pela 3C Gaming. Anunciado oficialmente no mês de agosto de 2021, o servidor nasceu para oferecer novas possibilidades para os amantes do metaverso, trazendo novas funcionalidades para o jogo e possibilitando que os jogadores tenham uma experiência única. Dentro do Complexo, os usuários viverão uma vida real, onde terão que se alimentar, trabalhar e se relacionar para conquistar seus objetivos, sempre respeitando as regras do servidor.

Para participar do servidor, o interessado deve seguir os seguintes passos: 1 – Acessar o Discord exclusivo do Complexo, por meio do link completo;

2 – Cadastrar seu perfil na aba Whitelist do Discord e aguardar a aprovação;

3 – Quando aprovado, baixar e instalar o FiveM (tendo o jogo já instalado no computador);

4 – E por fim, acessar o aplicativo, fazer o login com sua conta e selecionar o servidor do “Complexo” para jogar.