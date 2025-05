Arena of Valor recebe Arlequina da DC em novo Festival

A TiMi Studio, criadora do MOBA 5v5 Arena of Valor (AoV), revelou uma nova colaboração com a lendária editora de quadrinhos DC Comics, que traz a Arlequina para levar o caos ao campo de batalha a partir de hoje! Licenciada pela Warner Bros. Interactive Entertainment através da DC, o estilo da Arlequina para Capheny agora se junta ao Batman, Flash, Coringa, Super-Homem, e Mulher Maravilha, todos como heróis.

Os jogadores poderão adquirir com 20% de desconto o estilo especial da Arlequina até 25 de dezembro. Além disso, vai ser possível juntar pistas escondidas em diversos mapas pra resolver quebra-cabeças do Projeto de Caos da Arlequina e ganhar recompensas como o estilo Doce Sonhos da Brunhilda.

E ainda como um bônus, novos jogadores que logarem por sete dias seguidos poderão receber o herói Coringa de graça.

Assista o trailer de lançamento da Arlequina no Arena of Valor aqui .

A chegada da Palhaça Princesa coincide com um Festival anual no Arena of Valor. Esse ano, os jogadores vão poder fazer bolas de neve, congelar inimigos e destruir bonecos de neve num novo mapa decorado para partidas 5V5. Celebre o Festival ao máximo com estilos por tempo limitado da Rouie, Ryoma e Wisp. E não perca a chance de pegar de presente os baús de estilo gratuito que serão distribuídos pra quem logar no AoV nos dias 24 e 25 de dezembro.

A atualização do Festival no Arena of Valor também introduz uma variedade de ajustes na jogabilidade. Otimização no balanceamento dos heróis, sistemas do campo de batalha e de combate também foram implementados pra uma experiência de MOBA mais fluída.

O Estilo da Arlequina e o evento do Festival de Arena of Valor estarão disponíveis a partir de hoje nas lojas da Play Store e App Store .