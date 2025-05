Epson lança kit de tintas para impressoras EcoTank® com melhor custo-benefício

Com o objetivo de ampliar a gama de produtos de qualidade no mercado, a Epson anuncia o lançamento dos kits com quatro cores de tintas originais, uma opção ainda mais econômica para reabastecer equipamentos da linha EcoTank® – impressoras e multifuncionais que utilizam garrafas de tinta no lugar dos tradicionais cartuchos. A tecnologia permanece como um dos grandes diferenciais da marca e é responsável pela liderança de vendas neste segmento no país.