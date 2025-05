HyperX lança headset Cloud Flight Wireless otimizado para PS4™ e PS5™

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, acaba de lançar no Brasil uma versão do headset wireless Cloud Flight compatível com PlayStation 4® e PlayStation 5®. O novo periférico oferece aos jogadores de console uma conexão sem fio de 2,4GHz a até 20 metros de distância, alta qualidade sonora, extremo conforto e bateria com autonomia que chega a 30 horas. Além disso, um microfone exclusivo com indicador LED para a função mudo foi adicionado ao produto, que já está disponível pelo preço sugerido de R$ 749,90.

O headset HyperX Cloud Flight eleva a experiência de jogo nos consoles a outro patamar, graças aos drivers potentes de 50mm, conchas auriculares flexíveis que giram em até 90º, microfone removível com cancelamento de ruído e controle no próprio periférico para ajuste dos efeitos LED (pulsante, sólido ou apagado), mute e volume. Além disso, tem estrutura em aço de alta qualidade para resistir ao desgaste do uso diário e é extremamente confortável por causa da exclusiva tecnologia Memory Foam das espumas de alta densidade das suas conchas e haste.

“Estamos orgulhosos por seguir expandindo nossa linha de headsets gamer com opções que oferecem uma experiência melhor aos jogadores de console”, disse Andrew Ewing, gerente sênior da divisão de consoles da HyperX. “Os headsets gamer sem fio Cloud Flight têm design preto elegante que combina tanto com o PS5™ quanto com o PS4™, da Sony, e proporcionam o conforto, qualidade e estilo característicos dos produtos HyperX.”

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos acesse o site.

HyperX Cloud Flight – Foto/ divulgação HyperX

Características e especificações técnicas do headset HyperX Cloud Flight:

Headset

• Driver: dinâmico de 50 mm com imãs de neodímio

• Tipo: circumaural fechado

• Frequência de resposta:

Wireless: 20Hz-20.000Hz

Analógico: 15Hz-23.000Hz

• Impedância: 32 Ω

• Nível de pressão sonora: 106dBSPL/mW a 1kHz

• T.H.D.: < 2%

• Peso: 300g

• Peso com microfone: 315g

• Comprimento do fio: Cabo de carregamento (1m) + cabo removível de 1,3m

Microfone

• Elemento: microfone condensador Electret

• Padrão polar: cancelamento de ruído

• Resposta de frequência: 100Hz-7.000Hz

• Sensibilidade: -47dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Bateria

• 30 horas de autonomia com o LED desligado (testado com 50% do volume do fone de ouvido)

• 18 horas de autonomia com LED pulsante

• 13 horas de autonomia com o LED sólido

Alcance Wireless

• Frequência de reposta: 2.4GHz e até 20m (O alcance sem fio pode variar devido às condições ambientais)