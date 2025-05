realme anuncia evento especial sobre a série GT 2 em 20 de dezembro para apresentar três inovações inéditas ao mundo

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, realizará um evento especial sobre sua série GT 2 para apresentar em primeira mão três inovações tecnológicas inéditas ao mundo, no dia 20 de dezembro, ao meio dia (horário de Brasília). Uma vez que a linha realme GT 2 é a mais premium já desenvolvida pela empresa até hoje, o objetivo é impulsioná-la ainda mais no mercado global de topos de linha e continuar buscando por inovações disruptivas.

Tornar dispostivos que combinam tecnologia de ponta e design arrojado mais acessíveis para jovens consumidores fez com que a realme se tornasse a marca de smartphones mais jovem do mundo a ocupar o Top 6 Global e manter uma forte atuação em sua expansão internacional. Com a apresentação de seu primeiro smartphone flagship premium, a realme deseja causar um impacto positivo nos jovens usuários aficionados por tecnologia e inovação. Por isso, a empresa apresentará três tecnologias inovadoras inéditas na sua linha GT 2 durante o evento, incluindo materiais, fotografia e comunicação.