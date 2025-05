ClearSale e FURIA se unem para desenvolver novos desafios em servidor do GTA RP

A fim de proporcionar experiências inovadoras paras os fãs de jogos de videogame, a ClearSale, empresa referência em soluções antifraude em diversos segmentos, irá lançar nesta quarta-feira (15) uma ação em um servidor desenvolvido pela FURIA, principal organização de e-sports do Brasil, para ampliar a história e gerar novas missões no GTA RP, jogo da franquia Grand Theft Auto e popularmente conhecido no Brasil. A parceria tem por objetivo propiciar novos cenários, em que os jogadores precisarão encontrar formas de passar pelo sistema antifraude elaborado pela companhia.

No primeiro desafio, os jogadores irão se deparar com um prédio personalizado com o logo da ClearSale, o SafeZone ClearSale, que estará localizado próximo a um hospital de grande visibilidade dentro do servidor. Nesse prédio, crimes serão proibidos nos arredores, como uma área segura protegida pela empresa.

Além deste, o segundo desafio desenvolvido pela companhia foi um sistema antifraude de roubo a bancos. No servidor haverá o lançamento dessa nova opção de furto, e os jogadores, como parte da missão, irão tentar hackear o sistema para efetuar o roubo, no entanto, um alarme antifraude da ClearSale irá impedir que a ação aconteça, ficando disponível apenas o roubo por outros meios, que não seja o on-line.

“Que o jogo GTA RP é um sucesso entre os jovens de todo o Brasil, não é novidade, é um fato. O nosso intuito é expandir ainda mais esses horizontes e contribuir para que os amantes da franquia se sintam cada vez mais animados e desafiados, com novos cenários e aventuras marcantes”, comenta Leonardo Ferraz, Diretor de Pessoas da ClearSale.