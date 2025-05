Confira as dicas da Pioneer para presentear neste Natal

A Pioneer do Brasil, líder mundial no segmento de som automotivo, apresenta sugestões de presente para o Natal. A marca possui uma ampla variedade de produtos com as mais avançadas tecnologias em sistemas de áudio para veículos, com opções para atender às preferências de clientes com os mais diversos perfis.

Multimídias receivers e Acessórios estão entre os itens que podem ser adquiridos para presentear e, ao mesmo tempo, dar aquele upgrade no som do carro. Os produtos da Pioneer estão disponíveis nos principais e-commerces do País, que podem ser acessados a partir deste site.

Confira as dicas da Pioneer para presentear nas festas de fim de ano:

Multimídias receivers

A multimídia receiver DMH-A248BT é o primeiro produto da recém-lançada Linha A e se destaca pela proposta de oferecer o melhor custo-benefício sem abrir mão de atributos como conectividade, design e segurança.Possui recursos que proporcionam ampla conectividade com o smartphone do condutor. A tela touch screen de 6,2 polegadas transforma o painel do carro em um moderno computador de bordo, para o qual é possível espelhar conteúdos como músicas, mapas, mensagens, entre outros, via WebLink Cast.

Nova multimídia receiver DMH-A248BT. Imagem ilustrativa

Preço sugerido: R$ 1.199,00

As multimídias receivers da Pioneer são desenvolvidas para se adaptar às características do espaço interno dos mais diversos modelos de veículos. A DMH-ZS8280TV, por exemplo, é uma multimídia receiver modular, ou seja, com tela e unidade de processamento da central instaladas separadamente, ideal para veículos com espaço interior limitado. Destaca-se pela inovadora tela de 8 polegadas touchscreen capacitiva, combinada com uma nova interface de usuário que entrega uma experiência visual moderna e dinâmica. Esta multimídia também é compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™, além de possibilitar o acesso ao Youtube via weblink. Conta ainda com entrada USB, TV Digital integrada, entrada para câmera de visão traseira e três saídas RCA pré-amplificadas.

Multimídia receiver modular DMH-ZS8280TV. Imagem ilustrativa

Preço sugerido: R$ 2.899,00

Acessórios

Para quem está sempre em busca de acessórios que possam incrementar o som do carro, o alto-falante TS-1760BR é a sugestão ideal para atender a esse objetivo. O alto-falante triaxial de 6 polegadas da Pioneer pode ser facilmente instalado em uma grande variedade de veículos, graças à sua profundidade reduzida. Seu cone de polipropileno injetado garante durabilidade e performance com baixo nível de distorção. Com tweeter piezoelétrico, o alto-falante reproduz sons agudos com grande musicalidade.

Alto-falante TS-1760BR. Imagem ilustrativa.

Preço sugerido: R$ 139,00