TVs da LG entram na lista das Melhores Invenções de 2021 da revista TIME

Todos os anos, a revista TIME seleciona as “100 Melhores Invenções” do ano, destacando as principais novidades em produtos, software e serviços que estão transformando a vida das pessoas. Em 2021, as TVs LG OLED evo e OLED C1 foram reconhecidas como duas dessas invenções. Os critérios analisados pela revista são: originalidade, criatividade, eficácia, ambição e impacto.

A TIME evidencia a tecnologia com pixels que se autoiluminam, presente em ambos os modelos LG OLED evo e OLED C1, que dispensa a retroiluminação traseira tradicional das TVs LCD/LED, e garantem o famoso preto puro, com contraste infinito e cores deslumbrantes, além de possibilitar a criação de painéis extremamente finos.

Dentre os modelos reconhecidos no ranking, o dinamismo da LG OLED C1 foi um grande destaque. Com taxa de atualização de alta velocidade com 120 Hz e suporte de recursos gamer, como o exclusivo NVÍDIA G-SYNC e, também, o AMD FreeSync, que, segundo a revista, torna a TV uma das melhores opções para emparelhar com os novos consoles Xbox Series X ou PlayStation 5. “Se você quiser saber como é o melhor do melhor dos melhores, sente-se em frente a uma LG C1 por uma hora.”, foi a definição dada pelos especialistas, que acrescentam que o modelo até ganhou um Emmy de Técnico e Engenharia em janeiro, já a fidelidade da tela é frequentemente aproveitada ​​como monitores de referência para produção e otimização de filmes.

Também reconhecida pela revista TIME entre as “100 Melhores Invenções” de 2021, a LG OLED evo, que chegou ao mercado este ano e representa a evolução da tecnologia OLED, com 20% mais brilho,se destaca pelo design ultrafino, com apenas 2 cm de espessura que apenas a tecnologia de pixels que se autoiluminam consegue atingir. Isso porque, ao dispensar a estrutura de iluminação traseira, presente em outras TVs do mercado, torna-se possível atingir um design totalmente minimalista e instalar a LG OLED evo rente à parede, como um quadro. Essa sensação de estar em uma galeria de arte foi pontuada pelos especialistas da revista TIME:”Imagine transformar uma obra de arte em uma TV de última geração com o apertar de um botão”.