Olimpíada Carioca de Matemática premia vencedores com viagens à Disney e à Nasa

Mais de cem prêmios, entre eles viagens à Disney e à Nasa, computadores, cursos de programação e de inglês: este foi o desfecho da primeira Olimpíada Carioca de Matemática (OCM). Nesta quarta-feira (15), foi realizada a cerimônia de premiação da competição, na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, na Gávea. Os prêmios foram entregues a alunos do 2º ao 9º ano, professores e escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro que apresentaram bom desempenho na competição, que é uma parceria entre a prefeitura e o IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada).

Quarenta e dois estudantes receberam como prêmio viagens aos parques da Disney e à Agência Espacial Americana (Nasa), nos Estados Unidos. A iniciativa também premiou com notebooks e cursos de programação e de inglês os 160 alunos que mais se destacaram na prova. Além deles, oito professores e dois diretores dos colégios dos vencedores receberam viagens internacionais de formação.

As onze escolas que tiveram o maior número de alunos premiados também levaram, cada uma, um cheque de R$ 60.000 destinado à criação de laboratórios maker com equipamentos como máquinas de impressão 3D e placas de robótica. Na cerimônia, foram distribuídas ainda medalhas e placas comemorativas.

O diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, e o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, participaram da cerimônia, além de representantes do Instituto XP, Edify e CyberLabs, patrocinadores da iniciativa.

Viana parabenizou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e Ferreirinha pela iniciativa de promover a OCM. “É extremamente gratificante a gente ver autoridades públicas para quem a educação é uma prioridade. Além disso, essa é uma olimpíada extremamente inovadora no formato e no desenho das premiações. É claro que o mérito é do prefeito, mas tenho certeza que tem um dedo grande do secretário de Educação nessa olimpíada. Sei disso porque, não contem para ninguém, mas ele é um infiltrado da matemática na administração municipal”, brincou.

Medalhista da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), o secretário de Educação contou como a competição, da qual participava desde o 6º ano do Ensino Fundamental, transformou sua trajetória individual. “O que mais me chamou a atenção (na competição) foi o desafio pessoal de tentar me superar. ‘Conseguir’ não era sair com a medalha de ouro, com a viagem, o que é consequência do processo. Mas o ‘conseguir’ era se arriscar, sentir o frio na barriga e sair dali melhor do que a gente entrou. Conto com vocês para que a gente possa multiplicar essa ideia”, afirmou Ferreirinha.

A estudante Rihanna Maria da Silva Rodrigues, de 8 anos, foi premiada com um notebook, cursos de programação e de inglês. Carregando entusiasmada uma medalha no pescoço, Rihanna, do 2º ano da Escola Jorge Amado, em Rio das Pedras, estava ansiosa para chegar em casa. “Minha mãe vai ficar muito orgulhosa. Vou poder usar o computador para estudar ainda mais”, comemorou.

O presente de debutante da estudante Miriam Borges da Silva, de 15 anos, superou todas as suas expectativas, e veio por mérito próprio: o bom desempenho na OCM, o que lhe garantiu uma viagem internacional. “Estou muito feliz. Nunca imaginei que um dia eu iria para a Disney”, contou a premiada, que, perguntada sobre o que mais gostou na experiência, respondeu categórica: “Tudo!”.

Olimpíada Carioca de Matemática se inspirou na OBMEP