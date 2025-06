Prêmio eSports Brasil acontece nesta quinta, às 21h, com transmissões na TV e no digital

Um dos eventos mais aguardados do esporte eletrônico nacional, o Prêmio eSports Brasil acontece hoje, em São Paulo, às 21h. A quinta edição da maior premiação de esportes eletrônicos da América Latina tem como objetivo reconhecer e celebrar os principais nomes que se destacaram no cenário no ano de 2021 em 22 categorias.

O PeB terá transmissão ao vivo a partir das 21 horas no canal de TV por assinatura SporTV3, e pela primeira vez contará com o sinal principal aberto também no digital, com transmissões no ge, portal de notícias esportivas do Grupo Globo, nos perfis da Player1 no YouTube e na Twitch, e nos perfis @premioesportsbr e @tiktokbrasil na plataforma de vídeos curtos TikTok. A segunda tela fica por conta dos streamers Liminha e Oestagiário, que estarão lado a lado, in loco, conduzindo reacts da transmissão principal em seus respectivos canais na Twitch.

As apresentadoras Nyvi Estephan e Bárbara Coelho comandam a grande noite, que trará atrações musicais com a participação dos cantores L7nnon, Delacruz, MC Maneirinho, Tássia Reis, Majur, Cesar Mc e Triz, além de grandes surpresas nas entregas dos troféus.

“O Prêmio eSports Brasil é o principal momento de celebração do esporte eletrônico nacional. Para a edição comemorativa de 5 anos preparamos um grande espetáculo à altura da nossa indústria, com shows, homenagens, surpresas e muito entretenimento”, afirma Thiago Milhazes, Head Geral do Prêmio eSports Brasil.

Edição 2019 do Prêmio eSports Brasil

Para a edição de 2021, que conta com o patrocínio da Oi, Lenovo, Monster Energy, Trident, ge esports, New Era e TikTok, a cerimônia volta a ser realizada de forma presencial no Auditório Simón Bolívar, restrita a convidados especiais como indicados, jurados, influenciadores e executivos da indústria. A direção artística do PeB 2021 será de Mitchi Kwiatkowski, profissional do Grupo Globo que trabalha com o evento desde a primeira edição.

“Esse ano o conceito do Prêmio une o universo dos games e das artes. Nosso cenário é uma instalação de arte com elementos tecnológicos que proporciona a experiência de estar numa arena futurista. Esse é o quinto ano do PeB e também meu quinto ano integrando o time, um orgulho e um carinho imenso por ajudar a escrever essa história”, comenta Mitchi.

O Prêmio eSports Brasil é uma realização da Player1 Gaming Group, spin-off de games e eSports da Globo, e da GTG, vertical de games da V3A.