2021: Um Ano Movido Pelos Videogames

No final de 2021, refletimos sobre um ano cheio de jogos. Mesmo enquanto o mundo voltava ao normal, nós continuamos a jogar – muitos jogos. Vimos mais de meio bilhão de jogadores em todo o mundo se reunirem e se conectarem socialmente em nossas experiências de entretenimento interativo.

Com o ano novo chegando, a Electronic Arts 2021: Um Ano de Gaming revela como nossa comunidade global jogou – hábitos interessantes dos jogadores e jogadoras, seus times e personagens favoritos e como se engajaram e experimentaram o poder positivo do jogo para criar sua própria forma de conexão, ultrapassando os limites da experiência de jogo tradicional.

Os motivos e os porquês das pessoas jogarem são tão diversos quanto os próprios jogadores e jogadoras. Nossos jogadores e jogadoras criaram comunidades em torno de sua paixão compartilhada por esportes e competição em batalhas; alguns procuraram explorar novos mundos enquanto outros jogaram para criar seus próprios mundos e moldar suas próprias experiências virtuais.

Como e o que os jogadores e jogadoras jogaram em 2021? Vamos dar uma olhada em alguns destaques do ano:

Mais jogadores e jogadoras de todo o mundo estão jogando

A comunidade global de jogadores e jogadoras da Electronic Arts cresceu ainda mais. Das milhões de novas pessoas que se juntaram à nossa comunidade este ano, a maioria era da Europa (30%), seguida pelos Estados Unidos (25%), Ásia-Pacífico (22,5%) e América Latina (15,7%).

Lendas e jogadores de futebol reinam supremos

Com mais de 500 milhões de jogadores e jogadoras ativos em todo o mundo, quais foram os jogos mais jogados? Apex Legends e EA SPORTS FIFA foram as franquias mais populares da Electronic Arts em 2021.

A EA SPORTS transformou-se em esporte

Com os esportes na vida real ainda limitados, a EA SPORTS se tornou um esporte para muitos durante a pandemia. Em 2021, mais de 26.000 gols de futebol no mundo real foram marcados e 50.000 defesas foram feitas em campo. Durante o mesmo período de tempo no FIFA 21, jogadores e jogadoras marcaram mais de 22 bilhões de gols e realizaram mais de 30 bilhões de defesas.

As classificações de esportes da vida real nem sempre se traduzem no jogo

Os jogadores e jogadoras criam e jogam como querem, independentemente das estatísticas do mundo real e dos melhores atletas. Este ano, vimos escolhas interessantes de atletas e confrontos. Por exemplo:

Erik Karlsson, do San Jose Sharks, que atualmente não está entre os 50 jogadores com mais pontos marcados na NHL, foi o card de jogador mais usado em NHL 21.

Joanna Jędrzejczyk x Valentina Shevchenko, duas mulheres, foi a terceira luta mais popular do UFC 4.

Nossos jogos estimulam a criatividade e a autocriação

Milhões de conteúdos gerados pelos usuários foram criados por jogadores e jogadoras em 2021. No UFC 4, jogadores e jogadoras fizeram quase 7 milhões de lutadores personalizados para batalhar em partidas este ano. Em The Sims 4, jogadores e jogadoras mergulharam no título com mais de um bilhão de horas jogadas, criando 376 milhões de Sims. The Sims nos inspira a fazer a arte imitar a vida e criar um mundo único para cada um de nós. Quando as experiências da vida real eram limitadas, os jogadores recriaram a família, os amigos e os encontros sociais aos quais não podiam comparecer pessoalmente.

Pings por todos os lados

Em uma das franquias mais jogadas, os jogadores e jogadoras de Apex Legends colocaram mais de 322 bilhões de Pings, pegaram mais de 24 bilhões de tirolesas e usaram 12 bilhões de jump pads.

Ao longo do ano, os videogames continuaram a tomar a forma de entretenimento interativo que une as pessoas por meio de comunidades dedicadas e fandom. Quer se trate de esportes ou de uma batalha em uma galáxia muito, muito distante, explore como nos juntamos para jogar no infográfico de 2021: Um Ano de Gaming, disponível aqui.