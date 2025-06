LG apresenta “A melhor vida que você merece” na CES 2022

A LG Electronics apresentou hoje um vídeo inédito estrelado pelo premiado artista John Legend, o novo embaixador da marca LG SIGNATURE, dando início à participação da empresa na CES 2022. O teaser de 30 segundos segue o tema The Better Life You Deserve (A melhor vida que você merece, em tradução livre), convida o público a prestigiar o evento oficial da LG na CES, a LG World Premiere, no dia 4 de janeiro de 2022, às 13h (horário de Brasília).

Nele, Legend aparece cantando You Deserve It All, sua música especial para as festas de final de ano, e convidando os espectadores a visitar a LG na CES para conhecer inovações que os ajudarão a ter a melhor vida que merecem. Na apresentação online “LG World Premiere”, os fãs e seguidores da marca que visitarem o site da LG na CES e o canal global no YouTube, conhecerão a visão e as iniciativas da empresa para se adaptar aos últimos desafios criados pelo estilo de vida atual.

Em linha com o novo formato da CES para 2022, a LG está combinando elementos físicos e digitais para entregar uma nova experiência e engajar mais pessoas mundialmente. Usando tecnologias avançadas de realidade virtual e aumentada, a ideia da LG é conectar, de forma totalmente integrada, os visitantes em Las Vegas e do mundo todo para que conheçam os benefícios exclusivos de suas mais recentes inovações e a visão singular que amarra tudo isso.

“O consumidor de hoje merece ter uma vida mais fácil e plena e é isso que motiva a LG a inovar todos os dias”, diz Lee Jeong-seok, head do Global Marketing Center da LG Electronics. “Mal podemos esperar para mostrar na CES o quanto a vida pode ser melhor e como a LG pode viabilizá-la, mesmo com os desafios que todos nós enfrentamos diariamente.”

Todos estão convidados para conhecer o LG World Premier visitando o (Clique aqui) no dia 4 de janeiro, a partir das 13h, horário de Brasília (DF).