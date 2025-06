Spotify lança recurso de avaliação de podcasts

Com mais de 3,2 milhões de podcasts no Spotify, sabemos que pode ser difícil para os ouvintes encontrarem um novo programa que amam. Por isso, priorizamos a descoberta de podcast por meio de recursos como as Paradas de podcasts e recomendações personalizadas. E assim que os ouvintes encontram um novo programa, queremos ter certeza de que eles tenham todas as informações de que precisam – incluindo saber como os outros ouvintes gostaram dele.

A partir de hoje, o Spotify lança um recurso inédito de avaliação nas páginas dos podcasts, permitindo que os ouvintes, depois de ouvir um show, tenham a oportunidade de avaliar seus programas favoritos em uma classificação de 1 a 5 estrelas, contribuindo para a descoberta do podcast e destacando a popularidade dos programas. Este novo recurso, disponível no aplicativo móvel do Spotify, também oferece aos fãs uma nova maneira de apoiar seus criadores preferidos. A avaliação média será exibida publicamente na página do podcast no Spotify, junto com o número total de avaliações que o programa recebeu.

À medida que as classificações de podcast forem lançadas globalmente nos próximos dias, os ouvintes poderão adicionar suas classificações diretamente na página do programa no Spotify – tocando na classificação diretamente ou no menu de três pontos abaixo da capa do podcast. Os criadores poderão verificar sua classificação a qualquer momento em sua página de podcast do Spotify, assim que receber 10 classificações.

Para mais informações, confira os blogs For The Record e da Anchor.